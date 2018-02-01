3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın eski harekat komutanı: MODA Deniz Kulübüne giden helikopterden haberim yok

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişiminde Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in, Moda Deniz Kulübü'ndeki kızının düğününe yapılan baskında, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 2 helikopteri silah ve mühimmatlarla donatan, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) bölüğü ve diğer birimlerdeki 11'i tutuklu 31 sanığın yargılanmasına devam edildi. 3'üncü üs Komutanlığı eski Harekat Komutanı başka bir FETÖ/PDY davasından tutuklu Kurmay Albay Mustafa Ertürk, tanık olarak verdiği ifadesinde, darbe gecesi üsten kalkan 2 helikopterin Beyşehir'de arazide bulunan timi almaya gittiğini bildiğini ve darbe gecesi hasta ziyaretinde olduğunu ileri sürdü.

Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya başka bir FETÖ/PDY davasında tutuklu olan mesleğinden ihraç edilen eski kurmay albay Mustafa Ertürk, tanık olarak dinlendi. Mustafa Ertürk, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Haluk Şahar'ın MODA Deniz Kulübü'ndeki düğüne katılması nedeniyle o gün üs komutanlığında olmadığını ve vekaleten onun yerine baktığını belirtti. Kalkışma gecesi birlikten kalkan 2 helikopterin Beyşehir'de arazide tatbikat yapan timi almaya gideceğini ileri süren Ertürk, ''Beyşehir'de arazi timlerini alacaklardı. Görevleri buydu. Bu konudaki emri, harekat komutanlığı verir. Bizim bütün uçuşlarımız bilgisayar sisteminde kayıtlıdır. Bizim ve üssümüzün bütün uçuşlarının kayıtlı olduğu bir sistem vardır. Günlük uçuşlar girilir. Her filo kendi uçuşunu bu sisteme girer. F-16 olsun, Türk Yıldızları olsun uçuşlarını bu sisteme girer. Kalkışma gecesinde iki helikopterin hazırlanması konusunda benim dahilim yoktur. Ben, sadece uçuş emri veririm. Ben hazırlıkla ilgilenmem. Ben hazırlık konusunda bir emir de vermedim. Sadece Beyşehir'deki timleri almak için uçuş emri verdim. Helikopterin uçuşa hazırlanması konusunda bir görevim yada emrim yoktur. Bu konudaki görevde harekat komutanlığına ait değildir." dedi.