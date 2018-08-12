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3'üncü kattan düşen Ali bebek, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

 - ADAPAZARI'da, anneannesinin 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ali Demir Selvi'nin (1) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acı haberi alıp, görev yaptığı Muş'tan Sakarya'ya gelen Ali Demir'in babası Uzman Çavuş Muhammet Selvi, cenazede gözyaşı dökerek, ayakta zor durdu.

3'üncü kattan düşen Ali bebek, toprağa verildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, anneannesinin 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ali Demir Selvi'nin (1) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acı haberi alıp, görev yaptığı Muş'tan Sakarya'ya gelen Ali Demir'in babası Uzman Çavuş Muhammet Selvi, cenazede gözyaşı dökerek, ayakta zor durdu.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Misafirliğe gittikleri anneannesinin 3'üncü kattaki evinde Ali Deniz Selvi, pencereden düştü. Vücudunda kırıklar oluşan ve başından ağır darbe alan Ali Deniz bebek, çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Deniz'in yakınları, acil serviste yere oturup, birbirine sarılarak, gözyaşı döktü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ali Demir Selvi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı.
Minik Ali Demir için bugün şehir merkezindeki Bahçeli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ali Demir'in küçük tabutu, cenaze namazı için camiye getirildi. Acı haberi alarak, görev yaptığı Muş'tan Sakarya'ya gelen Ali Demir'in babası Uzman Çavuş Muhammet Selvi, ailesi ve yakınları, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Ali Demir Selvi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yorgalar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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