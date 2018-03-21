HABER

3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması yarı finalistleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması’nın yarı finali gerçekleştirildi.Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yarışmada büyük performans sergileyen 21 isim finale kaldı.

3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması yarı finalistleri belirlendi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması’nın yarı finali gerçekleştirildi.
Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yarışmada büyük performans sergileyen 21 isim finale kaldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yarışmanın Kadınlar kategorisinde; Meltem Sönmez, Havva Topal, Zeynep Balaban, Şuheda Ünsal, Ayşe Varlık, Edanur Özcan, Gül Ağırbaş, Yonca Eyisah, Betül Tuna ve M. Binnaz Çay finale kalırken; Erkeklerde ise; Kenan Sabyan, İbrahim Kaya, Tayfun Uysal, Yavuz Çakmak, Fırat Mera, Musa Urhal, Talha Çevik, Tarık Güven, Özgür Dinç, Uğur Pala ve Umut Can Merdim finale kaldı.
Öte yandan, Bilecik Belediyesi tarafından ’’Bilecik Sesini Arıyor’’ sloganı ile gerçekleştirilen ve internet oylamaları sonucunda yarı finale kalan 32 isimden 21’inin gerçekleştirilecek olan final yarışmasında belirlenecek. 3’üncü Kristal Çınar Ses yarışmasının final bölümüne kalan yarışmacıların ise 5 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek olan programda konservatuar görevlileri ve sanatçıların olduğu jüri üyeleri karşısında performanslarını sergileyecekleri belirtildi.
Ayrıca, Kadınlar ve Erkekler kategorisi olarak ayrı, ayrı şekilde gerçekleştirilecek olan yarışmada 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın ve 3’üncüye ise çeyrek altın hediye edileceği de bildirildi.

3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması yarı finalistleri belirlendi

3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması yarı finalistleri belirlendi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.