3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması yarı finalistleri belirlendi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışması’nın yarı finali gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yarışmada büyük performans sergileyen 21 isim finale kaldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yarışmanın Kadınlar kategorisinde; Meltem Sönmez, Havva Topal, Zeynep Balaban, Şuheda Ünsal, Ayşe Varlık, Edanur Özcan, Gül Ağırbaş, Yonca Eyisah, Betül Tuna ve M. Binnaz Çay finale kalırken; Erkeklerde ise; Kenan Sabyan, İbrahim Kaya, Tayfun Uysal, Yavuz Çakmak, Fırat Mera, Musa Urhal, Talha Çevik, Tarık Güven, Özgür Dinç, Uğur Pala ve Umut Can Merdim finale kaldı.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi tarafından ’’Bilecik Sesini Arıyor’’ sloganı ile gerçekleştirilen ve internet oylamaları sonucunda yarı finale kalan 32 isimden 21’inin gerçekleştirilecek olan final yarışmasında belirlenecek. 3’üncü Kristal Çınar Ses yarışmasının final bölümüne kalan yarışmacıların ise 5 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek olan programda konservatuar görevlileri ve sanatçıların olduğu jüri üyeleri karşısında performanslarını sergileyecekleri belirtildi.

Ayrıca, Kadınlar ve Erkekler kategorisi olarak ayrı, ayrı şekilde gerçekleştirilecek olan yarışmada 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın ve 3’üncüye ise çeyrek altın hediye edileceği de bildirildi.