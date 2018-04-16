4 - 6 yaş grubu öğrencilerinden özel program

Tekirdağ Çorlu Müftülüğü bünyesinde yer alan Kur’an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu çocukların tamamının katılımıyla geniş kapsamlı bir program düzenlendi. Çorlu Merkez (Otogar) Camii’nde düzenlenen programa Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek de katıldı.

Çorlu Müftülüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik Çorlu Merkez Camii’nde program düzenlendi.

4- 6 yaş grubu sınıflarında eğitim gören 500’ü aşkın öğrenci ve velisinin katıldığı program öğrencilerin Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahiler, şiirler ve dua ile devam eden program birlikte kılınan namaz ile sona erdi.

Programa katılan Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek de öğrencileri tebrik ederek programın hazırlanmasında ve çocukların eğitiminde emeği geçenleri kutladı.