"4. Anadolu Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan "Romeo ve Julıet" adlı oyun da "Yılın En İyi Prodüksiyonu Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü, İstanbul Devlet TiyatrosuYönetmen Yardımcısı ve oyuncu Seda Yıldız'a takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları prodüksiyonu olan "Sızı” adlı oyun, işlediği tema ve reji başarısı nedeniyle "Yılın En İyi Projesi" ödülünü aldı. Ödülü, oyunun yazarı ve Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ve oyunun yönetmeni Kubilay Pembeklioğlu aldı.

"Yılın Tiyatro Adamı Ödülü" Devlet Tiyatroları Genel MüdürüMustafa Kurt'a, "Tüm Zamanlar Tiyatro Hareketi Ödülü" Orçun Masatçı'ya ve "Uluslararası Tiyatro Ödülü" ise KosovaPrizren'den Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu'na takdim edildi.

Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen gecede yaptığı konuşmada, "4. Anadolu Tiyatro Ödülleri" kapsamında yıl boyunca gerçekleşen tiyatro çalışmalarının, seçici kurul tarafından değerlendirilerek, en etkili tiyatro çalışmaları ve eserlerinin ödüllendirildiğini söyledi.

"Yılın En iyi Çocuk Tiyatrosu Ödülü" Çizgi Kukla Tiyatro'ya, "Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Tüm Zamanlar Emek Ödülü", tiyatro çalışmaları ve örnek projeler üretmeleri nedeniyle Turgut Denizer ve Ümit Denizer'e, "Tiyatro'da En İyi Sosyal Sorumluluk Çalışması Ödülü", yaptıkları "Tır Tiyatrosu"yla en ücra köşelere gidip çocukları tiyatroyla buluşturan Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na verildi.

"Tüm Zamanlar Tiyatro Ödülü" Nedim Saban, köy tiyatrosu alanında yaptıkları çalışmalarıyla "Yılın Köy Tiyatrosu" Kaynaklar Köyü Bizim Tiyatrosu, "Sanat Dostu Belediye Başkanı" Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e, tiyatro oyun yazarı dalındaki ödüle ise oyun yazarı Hülya Karakaş ve Halit Karaata'ya, "Yılın Dramaturg Ödülü" ise Gökhan Aktemur'a verildi.

- En iyi oyuncu ödülleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynadığı başarılı oyunlar nedeniyle "Yılın En iyi Kadın Oyuncusu" ödülünü Hasibe Aygül Özgür ve İBB Şehir Tiyatroları'nda "Karıncalar" adlı oyunda gösterdiği performans nedenle "Yılın En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise Mert Turak aldı.