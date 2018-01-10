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4. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Zirvede, göç, ekonomik ve parasal birlik, büyüme, yatırım ile Dublin Sözleşmesi'nin yenilenmesi ve Brexit gibi konular ele alınacak

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderlerinin katıldığı 4. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi başladı.

Başkent Roma'da Villa Madama'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

Liderler, martta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde AB'nin en önemli sorunlarından göç meselesi, ekonomik ve parasal birlik, 2018 için büyüme ve yatırım gibi başlıkları ele alacak.

İtalyan ANSA ajansının Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sığınmacıların AB'ye giriş yaptığı ülkede kayıt altına alınmasına ilişkin Dublin Sözleşmesi'nin yenilenmesi, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ve Avrupa Parlamentosu'nun buna göre tekrar düzenlenmesi gibi kritik konular da zirvenin gündeminde olacak.

Zirve öncesinde Gentiloni ile Çipras, Chigi Sarayı'nda (Başbakanlık) bir görüşme gerçekleştirmişti.

Gentiloni, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. Gentiloni ve Macron, İtalya ve Fransa arasında ikili ilişkiler ve iş birliği üzerine imzalanacak anlaşmayı görüşecek. Anlaşmada, ikili ilişkilerin yanı sıra, AB'nin yenilenmesi sürecine katkı sağlayacak güçlü bir Avrupa vurgusunun da yapılması bekleniyor.

(AA)

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