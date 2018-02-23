4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Ankara'da 8 bin 617 gündür sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçen 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek'in, görevi döneminde hazırlanan reklam afişleri kentin bazı noktalarında halen duruyor.

Ankara-Samsun karayolu Mamak girişinde yer alan dev afiş dikkat çekiyor. Melih Gökçek'in resminin yer aldığı afişte, 'Söz verdik gerçekleştiriyoruz' ifadeleri yer alarak Mamak'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşümün reklamı yer alıyor. (DHA)