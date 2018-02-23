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4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 08:09 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan billboarddaki dev afiş, dikkat çekiyor.

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Ankara'da 8 bin 617 gündür sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçen 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek'in, görevi döneminde hazırlanan reklam afişleri kentin bazı noktalarında halen duruyor.

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Ankara-Samsun karayolu Mamak girişinde yer alan dev afiş dikkat çekiyor. Melih Gökçek'in resminin yer aldığı afişte, 'Söz verdik gerçekleştiriyoruz' ifadeleri yer alarak Mamak'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşümün reklamı yer alıyor. (DHA)

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Melih Gökçek reklam afişi Ankara

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ANKARANIN DA BAŞKA İŞİ GÜCÜ YOK BUNUN GİBİ KANSIZLARI KONUŞACAK.. MELİH ARTIK FOTOĞRAFTAN İBARET. İNŞALLAH HAPİSE DÜŞTÜĞÜ VE TEK TİP MAHKUM ELBİSESİ GİYDİĞİ FOTOĞRAFI OLURDA TÜM TÜRKİYE ONU KONUŞUR :)
Şu ya da bu şekilde GÖKÇEK beld.başkanıydı.Yerine getirilen ise ATAMA ile geldiği için B.ŞEHİR BÜYÜK MEMURU,VEYA AKP ANKARA İL BELEDİYE SORUMLUSU demek daha isabetlidir.
çokmu önemli ora duruşu. Bu haberin söylemek istediğini ne neyi ima ettiğini anlamadım. Tabi bunada habercilik diyorsanız Yoksa söylemek istediğiniz vurun kahpeyemi
haber niteliği nerde bunun arkadaş Ankaranın bin tane derdi varken reklam panolarıylamı ilgilenecek adamlar
eee yani ? haber bunun neresinde ? sırf haber kotanızı doldurmak için haber yapıyorsunuz.
BU ADAM NE ZAMAN YARGILANACAK BUNUN BÜTÜN MAL VARLIĞINA EL KONULMALI VE MÜEBBET HAPİS VERİLMELİ AMA NEREDE ÜLKEMDE HIRSIZ ARSIZ TAVAN YAPTI HARAM HELAL OLDU MÜSLÜMANLIK LAFTA KALDI
Diren Melih :))
Söz verdik Cumhuriyet'in tüm birikimlerini harcayıp,ülkeyi soyup soğana çevirmeden gitmeyeceğiz.Türkçe meali.
CUMHURİYET DÜŞMANI HIRSIZLAR SOYDUNUZ DOYMADINIZ HALA SOGUN PEŞİNDESİNİZ
hırsızlar milletin 300binlik evini 100 bine gasp ediyorlar adına kentsel dönüşüm diyorlar.
SÖVSÜNLER DİYE BIRAKMIŞLAR ANKARA LILARIN DEŞARJ NOKTALARI
nasıl bi beladan kurtulduk onun afişidir ank çıkışında tuna başkan yakışıyor adam gibi adam
eee ne var bunda kimseye bir zararı varmi?
Bu dev reklam panolarının parası halktan çıkıyor Devlet buna dur demeli Belediye başkanın işi ne ? oraya süs diye gelsin diye millet oy vermiyor hizmet yapmalı Bütün belediyelere bakın Adamlar her yere kendi reklamlarını asmıs dev gibi onlara verilen paralar ile ne hizmetler yapılır
Sahi müstafi başkan şimdilerde nerede ne yapıyorki?
" KENDİ GİTTİ RESMİ KALDİ ELİMDE " Diye bir şarkı vardı o geldi aklıma :))
:)) iyimiş....
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