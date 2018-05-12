HABER

4 ayda 34 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "Yılın ilk 4 ayında toplam 34 bin ton tıbbi atık kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" - "Tıbbi atıklar tekniğine uygun, kaynakta ayrı toplanmaz, taşınmaz ve bertaraf edilmezse ciddi çevresel risk oluşturur"

YILDIZNEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk 4 ayında 38 bin ton tıbbi atığın bertaraf edildiğini bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde oluşan tıbbi atıkların yönetimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de tıbbi atıkların çevre kirliliği oluşturmadan güvenli bir şekilde bertarafına yönelik esaslara ilişkin son düzenlemenin 25 Ocak 2017'de yürürlüğe giren "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile yapıldığını belirten Öztürk, yönetmeliğe göre, "enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar"ın tıbbi atık olarak tanımlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda tıbbi atıkların, kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sorumluluğunun sağlık kuruluşlarına ait olduğunu vurgulayan Öztürk, atıkların tıbbi atık geçici depolardan, konteynerlerden alınarak tıbbi atık işleme tesisine taşınması veya taşıttırılması, sterilizasyonu veya bertarafının sağlanması, bu amaçla tıbbi atık işleme tesisi kurulması/kurdurulması, işletilmesi/işlettirmesi konularındaki sorumlulukların ise büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kişi ve kuruluşlara ait olduğu bilgisini paylaştı.

Tıbbi atıkların tekniğine uygun toplanması ve bertarafının önemine dikkat çeken Öztürk, "Tıbbi atıklar tekniğine uygun, kaynakta ayrı toplanmaz, taşınmaz ve bertaraf edilmezse ciddi çevresel risk oluşturur. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 105 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi. En fazla tıbbi atığın toplandığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin oldu." diye konuştu.

- Atıklar 58 sterilizasyon ve 3 yakma tesisinde bertaraf ediliyor

"Yılın ilk dört ayında ise toplam 34 bin ton tıbbi atık kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." diyen Öztürk, tıbbi atıkların zararsız hale getirilmesi için ilk sterilizasyon tesislerinin 2008'de kurulduğunu hatırlattı.

2008'de 8 tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, "2018 yılı mart ayı sonu itibarıyla yılda toplam 202 bin 982 ton kapasiteli 58 adet sterilizasyon tesisi ve yıllık 142 bin 680 ton kapasiteli 3 yakma tesisi ile 81 ilde tıbbi atığın yönetimi sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Askerlik yoklaması e-Devlet'teAskerlik yoklaması e-Devlet'te
HGS ve OGS cezalarına indirim!HGS ve OGS cezalarına indirim!
Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk tıbbi atıklar

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.