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4 bin 500 MPT-76 Kara Kuvvetleri'ne gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 14:03 | Son Güncelleme

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Ocakçıoğlu: Bugünkü 4 bin 500 teslimatla toplam 11 bin sevkiyat yapmış oluyoruz. Mart ayı sonunda 5 bin, nisan veya mayıs sonunda da 4 bin adetlik sevkiyatı yaparak 20 bin kapasitemizi tamamlamış olacağız"

4 bin 500 MPT-76 Kara Kuvvetleri'ne gönderildi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'dan 4 bin 500 adedinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

MKEK Silah Fabrikası'ndaki törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, millet olarak kenetlenilen, milli duyguların kabardığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

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AA'nın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin, ülkenin, devletin ve milletin güvenliği için kahramanca terör örgütleriyle mücadele ettiklerini belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"80 milyonun her bir ferdi, farklı şekillerde oradaki mücadeleye destek oluyor. Millet olarak bütün mücadelemiz bu topraklarda başı dik şekilde yaşayabilmek ve ay yıldızlı bayrağımızı gönderde tutabilmek. Bu topraklarda ilelebet bağımsız bir şekilde yaşayacağız, kendi örfümüze ve geleneklerimize göre yaşayacağız. Hepimizin gayesi bu. Terör örgütleriyle mücadelemiz de bu kapsamda devam etmektedir. Türkiye için gurur günü. İnşallah savunma sanayimiz yüzde 100'lük yerlilik ve millilik hedefine ulaşacaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu adımların en önemlilerinden bir tanesi burada gerçekleştirdiğimiz törendir. İnşallah bu sıkıntılı süreç geçecek. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde olduğu müddetçe bu tür saldırıların bizi yıldırma gücü hiçbir zaman olmayacaktır."

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MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu da bugün fabrikalarından en kapsamlı ve yüksek miktarda silah sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Üretimi tamamlanan 4 bin 500 MPT-76'yı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere dualarla göndereceklerini anlatan Ocakçıoğlu, "Geçtiğimiz hafta sonu işçilerimiz Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla bir gün ücretsiz olarak çalıştı. Bunun için bütün işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugünkü 4 bin 500 teslimatla toplam 11 bin sevkiyat yapmış oluyoruz. Mart ayı sonunda 5 bin, nisan veya mayıs sonunda da 4 bin adetlik sevkiyatı yaparak 20 bin kapasitemizi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

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Konuşmalar sonrası MPT-76 ile gösteri atışları yapıldı.

Duaların ardından 5 tır dolusu MPT- 76, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MPT-76 milli tüfek Kara Kuvvetleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
15 temmuzda öncesinde ve sonrasında ışidli terörist arkadaşlarınıza verdiğiniz silahlar noldu alabildinizmi
Allah millete devlete zeval vermesin
daha düne kadar asker 1960 model alman g3 kullanıyordu. ancak tüfek üretebildik. ama kemalizm sayesinde heykelde dünya 3ncüsüyüz. 450.000 küsür heykel. sayılarına göre dünyada 1. hz.isa, 2buddha, 3atatürk. kılıcdarla mahkemelik olan bir heykeltraş vardı 24 milyon tl den bahsediyordu. artık 80 yılda harcanan parayı siz hesap edin.
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