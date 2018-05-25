4 caretta caretta uydudan izlenecek

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılan dört caretta caretta uluslararası sulara salındı.

DEKAMER görevlilerince İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen dört deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı yerleştirildi.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından "Kayra", "Zeynep", "Ayşe" ve "Defne" isimleri verilen caretta carettalar, açıkta bekleyen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Caretta carettalar, daha sonra Türk ve İtalyan bilim adamları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Mehmet Uzuner ve DEKAMER görevlilerince uluslararası sulara bırakıldı.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, merkezin Türkiye'de ve uluslararası alanlarda önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Caretta carettaları denizin ortasından, uluslararası sulara Sahil Güvenlik Komutanlığının yardımıyla bıraktıklarını belirten Kaska, kaplumbağaların nereye, nasıl göç edeceğini takip edileceğini dile getirdi.

Kaska, deniz kaplumbağalarının nerede dolaştığı, ne kadar hızla göç ettiği gibi elde edilecek verilerin bilim dünyasına ışık tutacağını kaydetti.

Öte yandan, "Gizem" ismi verilen bir caretta caretta da denize bırakıldı.

