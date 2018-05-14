"4. Divanyolu Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Divanyolu dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü verilen Divanyolu Ödülleri, sahiplerini buldu.

Ödüller, "9. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen törende sahiplerine takdim edildi.

Törende konuşan Divanyolu dergisi yayın yönetmeni Muammer Erkul, dergiciliğin asıl amacının insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Erkul, sanatkarları takdir etmek adına ödül verdiklerine işaret ederek, "Sanatçın yoksa sanatın yok, sanatın yoksa yarınların yok... Sayısız toplumlar sanat ve edebiyatla kendi kültürlerini yerleştiremedikleri için yok olup gittiler. Öyleyse kültür, sanat, tarih, edebiyat ve hayat alanlarında insan yetiştireceğiz. Bir de sanatkarı takdir edeceğiz." diye konuştu

- 7 kategoride ödüller verildi

"Kültür" kategorisinde Ahmet Şahin "Müslüman Türk Devletleri Birliği" makalesi, Doç. Dr. Dündar Alikılıç "A.Z. Gümüşhanevi ve Kurduğu Kütüphaneler" başlıklı araştırması, Mahmut Haldun Sönmezer yıl içinde basılan kültür yazıları, Nuh Albayrak "Bizim Olan Filistin ve Zulmün Başkenti Kudüs" gezi yazısı, Rahim Er "Brezilya" başlıklı gezi yazısı ile ödüle değer bulundu.