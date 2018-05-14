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"4. Divanyolu Ödülleri" sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Divanyolu dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü verilen Divanyolu Ödülleri, "9. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerine verildi

İSTANBUL (AA) - Divanyolu dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü verilen Divanyolu Ödülleri, sahiplerini buldu.

Ödüller, "9. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen törende sahiplerine takdim edildi.

Törende konuşan Divanyolu dergisi yayın yönetmeni Muammer Erkul, dergiciliğin asıl amacının insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Erkul, sanatkarları takdir etmek adına ödül verdiklerine işaret ederek, "Sanatçın yoksa sanatın yok, sanatın yoksa yarınların yok... Sayısız toplumlar sanat ve edebiyatla kendi kültürlerini yerleştiremedikleri için yok olup gittiler. Öyleyse kültür, sanat, tarih, edebiyat ve hayat alanlarında insan yetiştireceğiz. Bir de sanatkarı takdir edeceğiz." diye konuştu

- 7 kategoride ödüller verildi

"Kültür" kategorisinde Ahmet Şahin "Müslüman Türk Devletleri Birliği" makalesi, Doç. Dr. Dündar Alikılıç "A.Z. Gümüşhanevi ve Kurduğu Kütüphaneler" başlıklı araştırması, Mahmut Haldun Sönmezer yıl içinde basılan kültür yazıları, Nuh Albayrak "Bizim Olan Filistin ve Zulmün Başkenti Kudüs" gezi yazısı, Rahim Er "Brezilya" başlıklı gezi yazısı ile ödüle değer bulundu.

"Sanat" kategorisinde ödüle, 15 Temmuz'a dair çizimleri ile Malik Güçlü, Murat Sevinç ve
Osman Suroğlu değer görüldü.

"Tarih" dalında Ahmet Selim Ekinci, Ebrar Arvasi, Ercüment Korkmaz, Dr. İbrahim Pazan'a ödül almaya hak kazandı.

"Edebiyat" alanında Ahmet Mahir Pekşen, Bestami Yazgan, Mahmut Topbaşlı ödüle değer bulundu.

"Hayat" kategorisinde Prof. Dr. İsmail Kaya, Mehmet Şimşek ve Nagihan Çelik ödül sahibi oldu.

"2017 Divanyolu Ödülleri" kapsamında Türk sanatına ve Divanyolu dergisinin 50 sayısına eser veren Gürbüz Azak, Mustafa Necati Özfatura, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ve Abdüllatif Uyan'a "Saygı Ödülü" takdim edildi.

Bu yıl "Özel Ödül"ün sahibi olarak ise İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da Kudüs ile ilgili gerçekleştirilen zirvesine katılan Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro belirlendi.

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4. Divanyolu Ödülleri

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