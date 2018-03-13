BEYRUT (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarmak hedefiyle bir strateji benimsenmesi çağrısında bulundu.
Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün başlayan 4. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Buluşması'nda ekrana yansıtılan görüntülü mesajında, "Buluşmayı, milletimizi ve dünyadaki özgür halkı Filistin davasına yönelik birleştirme noktası haline getirecek derin görüş ile çalışma ve iletişimde devamlılığa sahip bir strateji benimsenmeli." dedi.
Heniyye, "Bunu, pusulayı kaybetmemek için söylüyorum. Özellikle ABD yönetimi, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma suçunu, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma suçuyla örtmek istiyor. Filistin halkının ve ümmetin, ABD'nin Kudüs kararının tehlikesini unutarak büyükelçiliğin taşınmasıyla meşgul olmasını sağlamak istiyor." diye konuştu.
Trump'ın kararlarının boşa çıkarılması için Filistinliler, Araplar ve Müslümanlar arasında birliğe ve ümmetin bileşenleri arasında yüksek koordinasyona ihtiyaç olduğunu dile getiren Heniyye, Filistin davasının arkasında durmak için Arap ve Müslümanlar arasındaki birliğin yeniden sağlanmasının zorunlu olduğuna işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.
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