4 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, kalp damarlarında sorun olan 4 günlük kız bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 gün önce dünyaya gelen kız bebeğin, yapılan tetkiklerinde, kalp damalarının sorunlu olduğu belirlendi. Doktorlar, bebeğin, tedavi edilmesi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Ankara'dan gelen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Dumlupınar Stadyumu'na indi. DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bebek de kuvöze konularak, ambulansla stadyuma getirildi. Ambulanstan helikoptere alınan kuvözdeki bebek, Ankara'ya götürüldü.
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