"4. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı.

Genç edebiyatçıları usta isimlerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğin açılış programı, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğin Onur Konuğu Rasim Özdenören, açılışta yaptığı konuşmada, 1940'ta Kahramanmaraş'ta doğduğunu, daha sonra Eyüpsultan'a geldiklerini söyledi.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarından bahseden Özdenören, "Öykülerimdeki kişilerin karakterleri, davranış biçimleri Kahramanmaraş'la Eyüpsultan sarkacı arasında gidip gelmeye başladı. Babamın işi dolayısıyla bir süre yaşadığımız ve şahsiyetimizin oluşmasında önemli yeri olan Malatya'yı da bunun içine katabiliriz. İstanbul insanı, bizim öykü kahramanlarımızın karmasını teşkil etmiş oldu." diye konuştu.

Özdenören, gençlerin edebiyatla iç içe olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Liseyi bitirinceye kadarki bütün öğrencilik yıllarımda, bütün derslerde hep sınıf birincisiydim. Edebiyat bilgim zayıftı, 6-7 falan alırdım ama kompozisyonda iyiydim. Anneannem güzel hikayeler anlatırdı, biz de büyük bir merakla dinlerdik. Sonra sonra yazmaya başladık. Yazmak, iş yapmaya, sınavlara engel değil. Yazmaya ve okumaya hevesli olanlar, bunu her zaman yapabilir."