"4. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı.
Genç edebiyatçıları usta isimlerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğin açılış programı, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Etkinliğin Onur Konuğu Rasim Özdenören, açılışta yaptığı konuşmada, 1940'ta Kahramanmaraş'ta doğduğunu, daha sonra Eyüpsultan'a geldiklerini söyledi.
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarından bahseden Özdenören, "Öykülerimdeki kişilerin karakterleri, davranış biçimleri Kahramanmaraş'la Eyüpsultan sarkacı arasında gidip gelmeye başladı. Babamın işi dolayısıyla bir süre yaşadığımız ve şahsiyetimizin oluşmasında önemli yeri olan Malatya'yı da bunun içine katabiliriz. İstanbul insanı, bizim öykü kahramanlarımızın karmasını teşkil etmiş oldu." diye konuştu.
Özdenören, gençlerin edebiyatla iç içe olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Liseyi bitirinceye kadarki bütün öğrencilik yıllarımda, bütün derslerde hep sınıf birincisiydim. Edebiyat bilgim zayıftı, 6-7 falan alırdım ama kompozisyonda iyiydim. Anneannem güzel hikayeler anlatırdı, biz de büyük bir merakla dinlerdik. Sonra sonra yazmaya başladık. Yazmak, iş yapmaya, sınavlara engel değil. Yazmaya ve okumaya hevesli olanlar, bunu her zaman yapabilir."
- Kapanış 28 Nisan'da
Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürü Davut Akgül de gençlik enerjisinin bir çeşit hayat iksiri olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Etkinliğin, Eyüpsultan'ın farklı tarihi ve kültürel mekanlarında yapılacağını aktaran Akgül, "Genç kalmanın yolu, sürekli yenilenmek, ruhun zamanını yaşamaktan geçiyor. Ruhun zamanını yakalayabilenler hep genç kalıyor. 'Haliç Genç Edebiyat Günleri' de 4 yıldır gençleri edebiyatla ve usta edebiyatçılarla buluşturuyor. Düzenlediğimiz bu etkinlikte, artık bir birikim ve bir gelenek oluştu. Bu yıl 4 gün boyunca dopdolu bir içerik sizleri bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.
"4. Haliç Genç Edebiyat Günleri" boyunca şiir, öykü, roman, deneme panellerinin yanı sıra müzik dinletisi ve sergi gerçekleşecek.
Etkinlikte Selim İleri, Hüseyin Akın, Ersin Nazif Gürdoğan, Ömer Erdem, Sabri Genç ve Ali Ural gibi usta yazarlar, Cennet İmata, Eray Sarıçam, Selim Sina Berk, Emin Gürdamur, Fatih Baha Aydın, Özge Budak, Handan Acar Yıldız, Yunus Meşe, Yağız Gönüler, Hüseyin Ahmet Çelik gibi genç edebiyatçılarla bir araya gelecek.
Etkinlik, 28 Nisan'da Caferpaşa Medresesi'nde gerçekleştirilecek törenin ardından, boğaz turuyla son bulacak.
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