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4. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:10 | Son Güncelleme

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve KOTO iş birliğiyle düzenlenen fuarda farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Alagöz: - "Önümüzdeki sene yeni projeler de katarak Kocaeli'nin fuarlar üssü ve ticaretin başkenti haline dönüşmesi noktasında ciddi çabalar göstermeye devam edeceğiz"

KOCAELİ (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 4. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile 2. Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı sona erdi.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri açısından başarı dolu bir fuar gerçekleştirildiğini belirterek, fuarın evlenenleri, evini yenilemek isteyenleri ve otomobil meraklılarını aynı çatı altında topladığını söyledi.

Fuarda aynı zamanda gösteri ile defileler de yapıldığını ifade eden Alagöz, fuarın Doğu Marmara Bölgesi'nin ticaret hayatına da canlılık getirdiğini kaydetti.

Alagöz, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıldığını dile getirerek, "Şu anda geçen seneki fuarımıza göre yüzde 15-20 civarında her gün daha fazla ziyaretçi geldi. Bugün yine ilgi çok yoğun. Doğu Marmara'dan insanlar fuarımıza geliyor. Katılımcılarımızla görüştüm. Katılımcılarımız da çok memnunlar, gayri menkul firmalarımız hem satış hem de gelecek dönemle alakalı opsiyonlar almışlar. Gelinlik firmaları bir döneminin tamamının siparişini çektiklerini söylüyor. Mobilya ve kuyumculuk firmalarımız da öyle. Bu göl, Kocaeli'de maya tuttu." diye konuştu.

Kocaeli'de gelecek günlerde bir dizi fuar açılışının da yapılacağını anlatan Alagöz, "Önümüzdeki sene yeni projeler de katarak Kocaeli'nin fuarlar üssü ve ticaretin başkenti haline dönüşmesi noktasında ciddi çabalar göstermeye devam edeceğiz." dedi.

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4. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı Cihat Alagöz

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