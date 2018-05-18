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4 ile yeni vali atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 07:09 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kırklareli ve Sinop valileri merkezi alındı - Söz konusu atama kararı ile Burdur, Kırşehir, Kırklareli ve Sinop'a yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile Sinop Valisi Hasan İpek merkeze alındı.

Söz konusu atama kararıyla, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Kırklareli Valiliğine; Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, Sinop Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Burdur Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Akın ise Kırşehir Valiliğine atandı.

Vali atamaları İçişleri Bakanlığının 14 Mayıs tarihli yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesine göre, 14 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı
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Anahtar Kelimeler:
atama Resmi Gazete Vali Valiler kararnamesi

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