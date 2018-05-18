HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 07:02 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı. Merkeze çekilenler arasında eski sevgilisini kaçırıp darp ettiği belirtilen Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi de var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile Sinop Valisi Hasan İpek merkeze alındı.

Söz konusu atama kararıyla, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Kırklareli Valiliğine; Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, Sinop Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Burdur Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Akın ise Kırşehir Valiliğine atandı.

Vali atamaları İçişleri Bakanlığının 14 Mayıs tarihli yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesine göre, 14 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

VALİ ÇİFTÇİ İÇİN ŞOKE EDEN İDDİA

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.’yü 4 kişiyle birlikte kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Söz konusu iddialar sonrası İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma kapsamında müfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 18 Mayıs Cuma diyanete göre il il cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 18 Mayıs Cuma diyanete göre il il cuma namazı vakitleri
Nurtepe'de helikopter destekli polis operasyonuNurtepe'de helikopter destekli polis operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinop Valisi Hasan İpek Orhan çiftçi Resmi Gazete Vali atama

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Son dakika! MHP milletvekili aday listesi açıklandı! Hangi ilden, kim aday oldu? İl il tam liste

Son dakika! MHP milletvekili aday listesi açıklandı! Hangi ilden, kim aday oldu? İl il tam liste

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Valiler açılışlara gitmekten başka ne işe yarıyo?
merkeze al maaş vermeye devam et
Artık yönetim sekilleri deyismeli bençe Bir sehire Vali gereksiz boşa masraf Valilik çalısanları valiler ne iş yapıyor ? Gidin bakın sadece yatıyorlar sehre bir Yüksek mevki biri geldimi karsılamaya gitmekten baska ne işe yarıyorlar? Çalısanları hepsi yatarak maş alıyor
Vatandaştan aldıkları vergilerle lüks içinde yaşayıp kral muamelesi görüyorlar hiçbir icraatları yok aldıkları paraları kesinlikle hak etmiyorlar
Diğer Haberler
'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

Din kültürü öğretmeninden Aleviler hakkında skandal sözler!

Din kültürü öğretmeninden Aleviler hakkında skandal sözler!

Fatih Portakal'dan Bahçeli'nin 'genel af' çıkışına çarpıcı yorum!

Fatih Portakal'dan Bahçeli'nin 'genel af' çıkışına çarpıcı yorum!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız sır oldu!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız sır oldu!

İstanbul Nurtepe'de helikopter destekli operasyon

İstanbul Nurtepe'de helikopter destekli operasyon

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 18 Mayıs Cuma diyanete göre il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 18 Mayıs Cuma diyanete göre il il cuma namazı vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.