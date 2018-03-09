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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

Kilis ile Mehmetçiğe destek vermek için kente gelen 4 ilin belediye başkanı vatandaşlarla bir araya geldi.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından karşılandı.Belediye Başkanları Zeytin Dalı Operasyonuna ve Kilis halkına destek vermek adına Kilis’e geldiler.Kentin farklı noktalarında Kilis esnafından alışveriş yaparak destek oldular.

Kilis ile Mehmetçiğe destek vermek için kente gelen 4 ilin belediye başkanı vatandaşlarla bir araya geldi.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından karşılandı.
Belediye Başkanları Zeytin Dalı Operasyonuna ve Kilis halkına destek vermek adına Kilis’e geldiler.
Kentin farklı noktalarında Kilis esnafından alışveriş yaparak destek oldular. Alışverişinin ardından üs bölgesinde görev yapan askerler ile bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordular memleketlerinden selam ve dua getirdiklerini ilettiler. Daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısında hatıra fotoğrafı çektirerek Kilis’in ve Mehmetçiklerin her zaman yanında olduklarını ilettiler. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Gün birlik beraberlik günü, gün paylaşım, gün birbirimize destek olmak günü, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci bize destek vermek için geldiler. Sadece Kilis insanına destek olmak, Kilis insanının yanında olduğunu göstermek için buraya geldiler. Sabahtan beri esnafımızla alışveriş yapıyoruz. Burada ihtiyaç sahibi olan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Ben başkanlarımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi

4 İlin Belediye Başkanı Kilis’e destek için geldi
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