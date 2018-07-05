HABER

4. İstanbul Tasarım Bienali'nin katılımcıları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

"Okullar Okulu" ana başlığıyla tasarım ve öğrenme biçimlerinin sorgulanacağı bienalde, farklı ülkelerden 100'den fazla katılımcı yer alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "İstanbul Tasarım Bienali"'nin katılımcıları belli oldu.

"Okullar Okulu" ana başlığıyla tasarım ve öğrenme biçimlerinin sorgulanacağı bienalde, farklı ülkelerden 100'den fazla katılımcı yer alacak.

Eski ve yeni bilgiyi, akademiyle amatör ruhu, profesyonel bilgiyle kişisel tecrübeyi bir arada sunacak bienal, 22 Eylül-4 Kasım'da gerçekleşecek.

4. İstanbul Tasarım Bienali sergisi, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek.

Küratörlüğünü Jan Boelen'in üstlendiği bienalde, güncel, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler ışığında gelecek senaryoları tartışmaya açılacak.

- Altı hafta boyunca birçok projeye ev sahipliği yapacak

Bienal için yapılan açık çağrıya 41 ülkeden cevap veren 700'ün üzerinde başvuru arasından seçilen katılımcı kişi ve topluluklar, Akbank Sanat'ta "Bozum Okulu", Yapı Kredi Kültür Sanat'ta "Akışlar Okulu", Pera Müzesi'nde "Ölçekler Okulu", Arter'de "Dünya Okulu", SALT Galata'da "Zaman Okulu" ve Studio-X İstanbul'da "Sindirim Okulu"nda yer alacak.

Altı hafta boyunca birçok projeye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak 4. İstanbul Tasarım Bienali'nde yer alacak diğer katılımcılar ilerleyen günlerde açıklanacak.

Tasarım eğitimi üzerine eleştirel bir platform oluşturacak "Okullar Okulu", birlikte düşünmek, paylaşmak ve üretmek için ortam sağlayarak toplumsal bağın güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi, bienalin destekçileri arasında bulunuyor.

PARTNERİşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!İşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!
Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklamaSon dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama
Restorasyonu tamamlanan Narmanlı Han havadan fotoğraflandıRestorasyonu tamamlanan Narmanlı Han havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. İstanbul Tasarım Bienali İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı İstanbul Tasarım Bienali Jan Boelen Okullar Okulu

En Çok Okunan Haberler

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

İlginizi Çekebilir

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Hakkari'de 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

AK Partili isme para cezası kesildi!

AK Partili isme para cezası kesildi!

Şevval ayı orucu tutmak için kaç gün kaldı? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Şevval ayı orucu tutmak için kaç gün kaldı? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.