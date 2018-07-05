4. İstanbul Tasarım Bienali'nin katılımcıları açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "İstanbul Tasarım Bienali"'nin katılımcıları belli oldu.

"Okullar Okulu" ana başlığıyla tasarım ve öğrenme biçimlerinin sorgulanacağı bienalde, farklı ülkelerden 100'den fazla katılımcı yer alacak.

Eski ve yeni bilgiyi, akademiyle amatör ruhu, profesyonel bilgiyle kişisel tecrübeyi bir arada sunacak bienal, 22 Eylül-4 Kasım'da gerçekleşecek.

4. İstanbul Tasarım Bienali sergisi, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek.

Küratörlüğünü Jan Boelen'in üstlendiği bienalde, güncel, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler ışığında gelecek senaryoları tartışmaya açılacak.

- Altı hafta boyunca birçok projeye ev sahipliği yapacak

Bienal için yapılan açık çağrıya 41 ülkeden cevap veren 700'ün üzerinde başvuru arasından seçilen katılımcı kişi ve topluluklar, Akbank Sanat'ta "Bozum Okulu", Yapı Kredi Kültür Sanat'ta "Akışlar Okulu", Pera Müzesi'nde "Ölçekler Okulu", Arter'de "Dünya Okulu", SALT Galata'da "Zaman Okulu" ve Studio-X İstanbul'da "Sindirim Okulu"nda yer alacak.