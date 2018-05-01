4 kadın, kamyonlardan tuğla boşaltarak ekmeklerini kazanıyor

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, 4 kadın TIR ve kamyonlardan tuğla boşaltarak aile ekonomilerine destek sağlıyor.
Beşikdüzü ilçesinde oturan Ayşe ve Nurgül Gündoğdu ile Emine ve Zeynep Aydın adlı akraba kadınlar aile ekonomilerine destek için TIR ve kamyonlardan tuğla boşaltıyor. Yıllardır bu işi yapan kadınlar, günde 40 bin dolayında tuğla boşaltıyor. Kendilerine ulaşan firmalarla irtibatlı olan kadınlar, Trabzon’un gittikleri her ilçesinde tuğla boşaltma işi yapıyor. Kadınlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de çalışarak geçirdi.
27 yıldır bu işi yaptığını anlatan Ayşe Gündoğdu, “Tuğla satan tüccarlar ve tuğla fabrikaları bizi çağırıyor. Nerede iş varsa biz oraya koşuyoruz. Bizden başka kadınlar da bu işi yapıyor. 27 yıldır bu işi yapıyorum. 4 çocuğum var. Çalıştım, tuğla boşaltmayla iki kızımı evlendirdim, ev aldım, çocuklarımı okutuyorum. Arkadaşlarımla bir ekip oluşturduk, tuğla boşaltıyoruz” dedi.
Nurgül Gündoğdu da günde 2-3 TIR tuğla boşalttıklarını belirterek “Ekmek parası için çalışıyoruz. Saat 4’te kalktım. İneklerimi besledim. Saat 6’da yola çıktım. Şu anda ikinci arabayı boşaltıyoruz. Akşama kadar iki araba daha var. Günde 30-40 bin tuğla boşaltıyoruz” ifadelerini kullandı.
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