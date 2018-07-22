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4. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 08:38 | Son Güncelleme

  Beşiktaş'ta bir kişi 4.

Beşiktaş'ta bir kişi 4. katta beton zemine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Olay Cihannuma Mahallesi İsmaliye Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Suvir Sunder Chanrai 5 katlı apartmanın 4. katında binanın bahçe katındaki beton zemine düştü. Ses duyan apartman sakinleri bir kişinin yerde yattığını gördü.
Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından aşağıya inemedi. İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile sağlık ekipleri yaralının yanına inebildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı halat yardımı ile bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralı ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mahalle sakini Hüseyin Kurt "Arka bahçede 4-5 civarlarında bir gürültü duyduk. Arka bahçede vatandaşın birisi yatıyordu.Yukarıdan düştü deniliyor. Kişi şuanda yaşıyor" dedi.

Görüntü Dökümü;
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-Yaralının yerde yatması
-Sağlık,polis ve itfaiye ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiyenin merdiven ile aşağıya inmesi
-Yaralının çıkartılması
-Yaralının ambulansa alınması
-İsmail Kurt ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

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