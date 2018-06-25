HABER

4. kattan düşen bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Seydişehir ilçesinde 4. kat penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Eymen Yıldız hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Eymen Yıldız hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşadıkları 4. kattaki evlerinin oturma odasında kanepenin üzerine çıkan minik Eymen, açık olan pencereden düştü.

Ağır yaralanan bebek Eymen, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Çankırı'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandıÇankırı'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Kayseri 1 saatte göle döndüKayseri 1 saatte göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya’da Balkondan düşen çocuk öldü.

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.