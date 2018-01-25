4. kattan düşüp demir korkuluklara saplandı

Ozan URAL /İstanbul,(DHA) ÜMRANİYE'de 4. kattan bahçenin demir korkulukları üzerine düşen düşen kişi ağır yaralandı. Olay saat 22:00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre 4. kat balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Murat Yalçınkaya, bahçenin demir korkulukları üzerine düştü. Olayı görenler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçe korkulukları boğazına ve bacağına saplanan Yalçınkaya'yı itfaiye ekipleri demirleri keserek bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yalçınkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki araştırması devam ediyor.

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