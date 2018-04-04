4. Kış Gülü Rehabilitasyon Merkezinin temeli atıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak Kastamonu’nun Araç ilçesinde faaliyet gösteren Kış Gülü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin 4’üncü şubesinin temeli atıldı.

Ruhsal engelli 100 hasta kapasiteli olarak minimum 40 personel ile hizmet verecek olan 4. Kış Gülü Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinin temel atma törenine AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve il yönetim kurulu üyeleri, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı D. Mehmet Bezirganoğlu, ilçe idare amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Yüksel Özdemir, CHP İlçe Başkanı Ümit Kurtoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Bu tür hizmet veren hem istihdam sağlayan hem de sosyal anlamda değer arz eden gelişmelerin Araç ilçemizde hız kazanması çok sevindirici bir durum. Buna destek veren herkese minnettarım. Araç ilçesine ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu ise, “İlk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden bu gün temeli atılan 4.süne değin geçen sürede elimizden gelen desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Bugün 4. merkezin temelini atmak üzere burada bulunmaktan çok mutluyum emeği geçen destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 500 kişilik bir bakım ve huzurevini de hayata geçireceğiz, bu yönde de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesildi. Araç İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan’ın yaptığı duasının ardından binanın temeli törenle atıldı. Tören sonrasında AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve beraberindekiler, faaliyette olan Kış Gülü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Daha sonra Araç Belediye Başkanlığına geçen AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, burada partililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.