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4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da 2012 yılında feribottan inen otomobilin denize düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği liman, olta balıkçılığına açılacak.

4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da 2012 yılında feribottan inen otomobilin denize düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği liman, olta balıkçılığına açılacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, görev süreleri içerisinde limanın Türkiye Deniz İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden devralınarak otla balıkçılığına açılacağını söyledi.
Tekirdağ'da 2012 yılında 4 kişinin öldüğü faciadan sonra kapatılan feribot limanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen program için açıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, görev süresinde limanı açarak vatandaşların hizmetine ve turizme kazandıracaklarını ifade ederek, "Uzun yıllardır yapılan, sonra ara verilen, bir de bu iskelede talihsiz bir kaza sonucu vatandaşlarımızı vefat etmişti onları da rahmetle anıyorum, uzun bir aradan sonra kapalı olan bu limanda biz program yaptık. Bu bizim çok hoşumuza gitti, vatandaşlarımızın da hoşuna gitti. Ama bilin ki bu gelecek sene daha da güzel, daha da farklı büyük etkinliklerle kutlanacaktır. Ama daha da büyük bir müjde vermek istiyorum. Bunu da zamanı gelince açıklayacağım. Bu iskeley inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizme açılacaktır" dedi.
Limanın, Türkiye Deniz İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden devralınarak çevresi güvenli hale getirildikten sonra olta balıkçılığına açılması planlanıyor.
FACİADA DÜNÜRLER ÖLMÜŞTÜ
Tekirdağ Limanı'nda 2012 yılında meydana gelen olayda, evlilik hazırlığı yapan Mustafa Gülhan ve Selvi Eriş'in anne ve babalarının bulunduğu otomobil, Bandırma'dan bindikleri feribotun Tekirdağ Limanı'na yanaşmasının ardından inerken denize uçmuştu. Kazada Mustafa Gülhan ve Selvi Eriş çiftinin baba ve anneleri olan dünürler Ahmet Gülhan (51), eşi Zeynep Gülhan (45) ile Vecdet Eriş (53) ve eşi Aysel Eriş (49) hayatını kaybetmişti.
MÜDÜR 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Liman faciasıyla ilgili ceza davasına bakan Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi de 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan haklarında dava açılan sanıklarla ilgili kararını 2014 yılında vermişti. Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bilirkişi raporuyla, asli kusurlu bulunan Liman Müdürü Ali Markal hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmederken, Tekirdağ Liman Başkanvekili Resul Kazancı, Müdür Yardımcısı Rahman Çoban, gemi 2'nci kaptanı Ertuğrul Çakır ile 3'üncü kaptan Rafet Pala'nın kazada direkt kusurları bulunmadığı gerekçesi ile davadan beraatlerine karar vermişti.

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4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak4 kişinin öldüğü feribot limanı, olta balıkçılığına açılacak

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