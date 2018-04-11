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4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN OTOMOBİLDE 3 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ÖLDÜ ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9) yaşamını yitirdi.

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN OTOMOBİLDE 3 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9) yaşamını yitirdi. Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocuklarıyla birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı. Dalgıçlar, yaptıkları 30 dakikalık aramanın ardından Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça'nın cansız bedenlerinin bulunduğu otomobile ulaştı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çalıştığı belirtilen Musa Hoşça'nın, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan kardeşi Haşim Hoşça ve yakınları olay yerine geldi. Vinç yardımı ile göletten çıkarılan otomobilden ilk olarak Elif Hoşça'nın cesedi çıkarıldı. Ekiplerin diğer cesetleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPMIŞ

Otomobil sürücüsü Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocukları Umut, Elif ve Ebubekir'le birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştığı ortaya çıktı. İki farklı görüntüden birinde Musa Hoşça ve çocukları ağaçlık bir alanda sohbet ediyor. Diğer görüntüde ise Musa Hoşça ve çocukları hareket halindeki otomobilde görülüyor.

Görüntü Dökümü
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- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
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- Musa Hoşça'nın sosyal medya hesabı Facebook'a kazadan kısa süre önce yüklediği görüntüler

Haber:İbrahim ÖZTAŞ-Kamera:SAİMBEYLİ/ADANA,(DHA)

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