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4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri Çankırı'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri Çankırı'da

  1. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ı ziyaret etti.

Korgeneral Sivri, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Programı kapsamında Çankırı Valiliğini ziyaret eden Korgeneral Sivri, Vali Aktaş ile görüştü.

Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Korgeneral Sivri’ye yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyarette Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Vali Yardımcıları Zeki Karaca, Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt hazır bulundu.

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