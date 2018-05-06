4. Latmos Dağcılık ve Doğa Şenliği

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Latmos Doğa Şenliği'nde çok sayıda dağcı, kamp ve doğa yürüyüşü için bir araya geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen şenlik, Bafa Gölü kenarındaki Kapıkırı Mahallesi'nde başladı.

Şenlik kapsamında 400'ü aşkın doğasever, Bafa Gölü kenarı ile Beşparmak Dağları eteklerinde çadır kurdu.

Göl kenarında kurulan çadırlarda kalan doğaseverler gece kamp ateşi yakarken sabah erken saatlerde Yuvarlaktepe Zirve Tırmanışı ile Yediler Manastırı, kaya ve duvar resimlerinin bulunduğu kültür rotasında yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe katılan dağcı ve doğaseverler 8 bin yıllık kaya ve duvar resimleri ile Yediler Manastırı'nı gezerek fotoğraf çekti.

Doğaseverler, yürüyüş rotasında çok sayıda kuş ve endemik bitki türlerini de yakından görme fırsatı yakaladı.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nihat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin her yıl daha geniş katılımla yapıldığını ifade ederek bu yıl Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden katılımcının bölgeye geldiğini ifade etti.