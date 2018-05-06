4. Latmos Dağcılık ve Doğa Şenliği

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Latmos Doğa Şenliği'nde çok sayıda dağcı, kamp ve doğa yürüyüşü için bir araya geldi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen şenlik, Bafa Gölü kenarındaki Kapıkırı Mahallesi'nde başladı.
Şenlik kapsamında 400'ü aşkın doğasever, Bafa Gölü kenarı ile Beşparmak Dağları eteklerinde çadır kurdu.
Göl kenarında kurulan çadırlarda kalan doğaseverler gece kamp ateşi yakarken sabah erken saatlerde Yuvarlaktepe Zirve Tırmanışı ile Yediler Manastırı, kaya ve duvar resimlerinin bulunduğu kültür rotasında yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşe katılan dağcı ve doğaseverler 8 bin yıllık kaya ve duvar resimleri ile Yediler Manastırı'nı gezerek fotoğraf çekti.
Doğaseverler, yürüyüş rotasında çok sayıda kuş ve endemik bitki türlerini de yakından görme fırsatı yakaladı.
Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nihat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin her yıl daha geniş katılımla yapıldığını ifade ederek bu yıl Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden katılımcının bölgeye geldiğini ifade etti.
Erdoğan, Beşparmak Dağları ile Bafa Gölü'nün doğa ve tarihin buluştuğu doğal güzelliklerden olduğunu vurgulayarak, etkinlik kapsamında Beşparmak Dağları zirve gezisi, Bafa Gölü Heraklia Antik Kenti gezisi, bisiklet turları ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Şenliğe eşi ve 50 günlük çocuğuyla İstanbul’dan katıldığını belirten Şebnem Çalışkan, yürüyüş rotasında çok çeşitli endemik bitki türü ve hayvan gördüğünü söyledi.
Çalışkan, “Kaya resimlerine hayran kaldık. Ülkemizin zenginliği bu değerli eserlerin tahrip edilmeden korunması gerekiyor. Burada çok iyi dinlenme fırsatı yakaladık." dedi.
Çalışkan, bölgenin korunmuşluğundan etkilendiklerini de vurgulayarak, önümüzdeki yıl tekrar geleceklerini ifade etti.
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