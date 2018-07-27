4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali

Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali Koordinatörü Şeref Öztürk, festivale bin 797 filmin başvurusunun yapıldığını belirterek, "Amacımız alternatif turizm olarak sanat turizminin gelişimini sağlamaktı." dedi.

Öztürk, Marmaris Sinemaları'nda düzenlenen toplantıda, festivalin bu yıl dördüncüsünü rekor katılımla gerçekleştireceklerini söyledi.

Hindistan, İran ve ABD’den yoğun katılımın olduğunu aktaran Öztürk, yurt dışından çok önemli sinemacı ve festival yöneticilerini davet ettiklerini dile getirdi.

Öztürk, paranın geçerli olmadığı bir festival yaptıklarını, gönüllülük esasına göre çalıştıklarını vurgulayarak, "Sponsorlukla ve gönüllülerimizle festivali bugünlere getirdik. Festival, başta Hollanda olmak üzere dünyanın en önemli kısa filmleri ve yönetmenlerine ev sahipliği yapacak. Festivale bin 797 film başvurusu yapıldı. Amacımız alternatif turizm olarak sanat turizminin gelişimini sağlamaktı. Hollanda Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun desteğini de alan festival, bu yıl bir gününü Hollanda Sineması’na ve Hollandalı yönetmenlerine ayırıyor." ifadelerini kullandı.

Gösterim programına alınan filmler, festival süresince sinema salonlarında, kültür merkezlerinde ve akşamları açık hava mekanlarda halkla buluşturulacak.

Festival, 9-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

