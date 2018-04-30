DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Aday önerileri aldık. Bu aday önerileri üzerinden de 4 Mayıs'ta adayımızı açıklayacağız. Gelen önerilerde hem parti içi hem de parti dışındaki görüşmelerde Selahattin Bey'in adı öndedir." dedi.

Temelli, bir otelde HDP Diyarbakır İl Başkanlığınca bazı sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada,Türkiye'nin 24 Haziran'da seçime gideceğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda izledikleri stratejilerinin kendi adaylarıyla seçime girmek olduğunu aktaran Temelli, "Seçime güçlü bir aday ve Türkiye'nin adayı ile gireceğiz. Çünkü karşımızdaki Cumhur İttifakı'na karşı muhalefetin alabileceği azami oyu açığa çıkarmak büyük bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Temelli, Cumhurbaşkanlığı seçimine tüm muhalefetin ayrı ayrı kendi adayıyla girmesinin, olabildiğince geniş bir muhalefet cephesi yaratması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Gazetecilerin terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorusunu Temelli, şöyle cevapladı: