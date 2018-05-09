MERSİN (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "Türkiye'de rekabet gücünü arttırabilmek ve bu ülkede yaşayan her insanın yaşam kalitesine katkıda bulunabilmek için dönüşmek ve yeni bir iş yapma biçimine doğru yol almalıyız." dedi.

KalDer'in iş birliğiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "İletişimde Kalite" konulu "4. Mersin Kalite Sempozyumu" Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Pilavcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, derneğin yaptığı ve hayata geçireceği projeler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Dünyanın sürekli bir değişkenliğin içerisinde olduğuna dikkati çeken Pilavcı, KalDer'in dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Misyonlarının, Türkiye'nin rekabet gücünü ve yaşam kalitesini arttırmak olduğunu vurgulayan Pilavcı, "Yeni dünyaya ayak uydurmak adına dönüşüme liderlik ediyoruz. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada değişmek yeterli değil, dönüşmek ve yeni bir iş yapma biçimine doğru yol almalıyız. 'EFQM Mükemmellik' konusu gerçekten bütünselliği içeren bir model. Artık kalite, tek boyutlu ya da sadece işin ya da hizmetin kalitesini anlatan bir şey değil. Kalite, hayata bütünsel bakmayı gerektiren, işin her yönünde mükemmelliği arzulayan ve peşinde koşan bir yapıyı gerektiriyor." diye konuştu.