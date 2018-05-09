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"4. Mersin Kalite Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Pilavcı: - "Türkiye'de rekabet gücünü arttırabilmek ve bu ülkede yaşayan her insanın yaşam kalitesine katkıda bulunabilmek için dönüşmek ve yeni bir iş yapma biçimine doğru yol almalıyız"

MERSİN (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "Türkiye'de rekabet gücünü arttırabilmek ve bu ülkede yaşayan her insanın yaşam kalitesine katkıda bulunabilmek için dönüşmek ve yeni bir iş yapma biçimine doğru yol almalıyız." dedi.

KalDer'in iş birliğiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "İletişimde Kalite" konulu "4. Mersin Kalite Sempozyumu" Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Pilavcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, derneğin yaptığı ve hayata geçireceği projeler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Dünyanın sürekli bir değişkenliğin içerisinde olduğuna dikkati çeken Pilavcı, KalDer'in dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Misyonlarının, Türkiye'nin rekabet gücünü ve yaşam kalitesini arttırmak olduğunu vurgulayan Pilavcı, "Yeni dünyaya ayak uydurmak adına dönüşüme liderlik ediyoruz. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada değişmek yeterli değil, dönüşmek ve yeni bir iş yapma biçimine doğru yol almalıyız. 'EFQM Mükemmellik' konusu gerçekten bütünselliği içeren bir model. Artık kalite, tek boyutlu ya da sadece işin ya da hizmetin kalitesini anlatan bir şey değil. Kalite, hayata bütünsel bakmayı gerektiren, işin her yönünde mükemmelliği arzulayan ve peşinde koşan bir yapıyı gerektiriyor." diye konuştu.

Pilavcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de rekabet gücünü arttırabilmek ve bu ülkede yaşayan her insanın yaşam kalitesine katkıda bulunabilmek için dönüşmek ve yeni bir iş yapma biçimine doğru yol almalıyız. Kalitenin en önemli etkeni iletişimdir. İnsanlar var oldukları günden bu yana iletişim halindeler. Bugün bir tuzakla karşı karşıyayız. Teknoloji hızla gelişirken, elimizde iletişim için bu kadar fazla materyal ve araç varken 'Biz nasıl iletişim kuruyoruz' konusuna dikkatle bakmamız lazım.

İletişim etkisi aslında bütünsellikten geçiyor. Ne kadar özde taşıdığımız değerleri iletişim metotlarıyla doğru iletebiliyorsak, o kadar başarılı oluruz. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bizler bu tuzağa düşmeden, birebir iletişimimizde eğer doğru bildiğimiz değerleri, doğru cümleler ve netlikle paylaşmaya devam edersek, hem bireysel hem de kurumsal olarak başarılı olmamız mümkün. EFQM Mükemmellik Modeli, dalga dalga yayılan, toplum için çok ciddi katkılar yapan bir çalışma."

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kalitenin önemine değinerek, "Günümüze bakıldığında artık her ürün için tek tek kalite standartları belirlenmiştir. Bugün satın alınan her ürün için dünya üzerinde kalite normları ortaya koyulmuştur. Dünya üzerindeki standartlar bu kadar yükselmeye devam ederken, kalitede mükemmellik arayışı önemli bir noktaya gelmiştir." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise kalite kavramının, daha çok kazanmak için daha çok üretmek anlayışının bir sonucu olarak, verimlilik kavramına paralel bir gelişme gösterdiğini anlattı.

Bu süreçte sürdürülebilirliğin de önemli olduğunun altını çizen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Bin yıldır nice emek verdiğimiz Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel eko sistemini, 12 bin yıllık hatıralarını yaşatmak, sınırlarını korumak kadar önemlidir. Bu bağlamda kalite, sadece ürün ve hizmetlerle sınırlı bir kavram değildir. Yaşamı nasıl anladığımızla ilgilidir. Bu noktada kalite odaklı EFQM Mükemmellik Modeli'nin benimsenmesi gerekiyor."

Açılış konuşmalarının ardından panelistlerin katıldığı oturumlara geçildi.

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"4. Mersin Kalite Semzpozyumu" Mersin Türkiye Kalite Derneği (KalDer)

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