HABER

4 metrelik su kuyusuna düşen ineği AFAD kurtardı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örtülü köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan Fehmi Yaşar, saat 14.00 sıralarında hayvanlardan birinin eksik olduğunu fark etti. Çevrede hayvanı aramaya başlayan Fehmi Yaşar, ineğin kullanılmayan su kuyusuna düştüğünü gördü. Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yaşar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yaklaşık 4 metrelik kuyudaki ineği çıkardı. Fehmi Yaşar, hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamazHakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.