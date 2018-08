4 minareli asma köprüye ziyaretçi akını

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın projesini çizdiği, belediye işçilerinin de inşa ettiği, 4 minareli yaya asma köprüsü, açıldığı günden beri yurt içinden ve dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Tezcan, 15 gün önce hizmete açılan köprünün bu kadar ilgi çekeceğini beklemediklerini belirterek, "Henüz çevre düzenlememiz tamamlanmadı; ama buraya gelen insan sayısı on binlere ulaştı" dedi.

Tufanpaşa ve Yeni Mahalle'yi 3 yıl önce asma köprüyle birbirine bağlayan Andırın Belediye Başkanı Tezcan, 15 gün önce açtığı, 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki yaya asma köprüsü ile mahalleleri 2'nci kez birbirine bağladı. Piyasada 5 milyon liralık maliyetin çıkarıldığı köprünün projesini çizip, belediye işçilerine yaptıran Başkan Tezcan, 6 ayda tamamlanan köprü için 300 bin lira harcadı. Diğerlerinden farklı olarak beton sütunlar yerine minare şeklinde direklerin kullanıldığı köprünün her iki tarafına da 210 bin metrekarelik mesire yapıldı.

'BU KADAR İLGİYİ BEKLEMİYORDUK'

Yapımında 30 ton dut ağacı ile 20 ton demirin kullanıldığı köprü, açıldığı günden bu yana büyük ilgi gördü ve ünü kısa sürede yurt dışında da duyuldu. Türkiye'nin dört bir yanından insanların ziyaret ettiği köprüyü görmek için İngiltere, Almanya, Danimarka ve Fransa'dan da gelenler oldu. Yapımı sırasında bir an olsun işçilerin yanından ayrılmayan ve nasıl yapılacağını tarif eden Başkan Tezcan, köprünün ilgi göreceğini bildiklerini; ancak bu kadarını beklemediklerini söyledi. Köprünün, bin 200 ton taşıma kapasitesine sahip, üzerinden araç da geçebilecek genişlikte, dünyanın en uzun ve en geniş yaya asma köprüsü olduğunu kaydeden Tezcan, "Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden köprümüzü görmek için insanlar akın akın geliyor. İlgi çekeceğini biliyorduk ama bu kadar fazla ilgi olacağını beklemiyorduk. Henüz çevre düzenlememiz tamamlanmadı ama buraya gelen insan on binlere ulaştı. Dünyada üzerinden araç geçebilen tek asma köprünün bu olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda buraya daha çok turist geleceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

'KÖPRÜYÜ AVRUPA'DA TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRDÜK'

Asma köprüyü gezenler ise yüksekte olmanın değişik duygu olduğunu belirtirken, minerali olmasının köprüye ayrı güzellik kattığını söyledi. Köprüyü gezenlerden bir gurbetçi, Kanada'dan geldiğini belirterek, "Biz bu asma köprüyü Avrupa televizyon kanallarında gördük. Ülkemizde böyle bir köprünün yapıldığını duyunca hemen Andırın'a geldik gerçekten muhteşem bir köprü olmuş. Biraz ürpersek de büyük bir heyecan içerisinde geçiyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun, güzel bir hizmet" dedi.

'BURAYA TURİST GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Köprüyü gezenlerden Suudi Arabistanlı tur rehberi ise İstanbul'dan ayrılıp, ülkesine dönmek isterken, televizyonda köprüyü gördüğünü belirterek, "İstanbul'daydım. Televizyonda minareli asma köprüyü görünce dayanamadım ve hemen Gaziantep'e oradan da Andırın'a geldim. Gerçekten müthiş bir güzellik. Ülkeme gittiğimde burayı anlatacağım ve buraya turist getirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.