"4. Nesil Savaş ve Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konferansı

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, "Bizim evlatlarımızın yapmış olduğu mücadele sadece ülkemizin güvenliği, üniter yapımızın devamlılığı ve toprak bütünlüğümüz için yapılan bir mücadele değildir. Bizim evlatlarımız insanlığın ve geleceğin umududur." dedi.

Ağar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen, "4. Nesil Savaş ve Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konferansında, Mehmetçiğin Türkiye'nin bekasının yanı sıra insanlığın geleceği için ülkenin ötesinde Irak ve Suriye'de bu topraklar ve İslam dünyası için bir ümit olmaya devam ettiğini söyledi.

Mücadelenin sadece Türkiye'nin güvenliği için verilmediğinin altını çizen Ağar, "Bizim evlatlarımızın yapmış olduğu mücadele sadece ülkemizin güvenliği, üniter yapımızın devamlılığı ve toprak bütünlüğümüz için yapılan bir mücadele değildir. Bizim evlatlarımız insanlığın ve geleceğin umududur. Eğer biz muvaffak olmayı başaramazsak inanın insanlığın da bir geleceği olmayacaktır. Çünkü Batı dünyası teknolojik anlamda üstünlüğü ele geçirdiğinden bu yana resmen insanlığın başının belası olmuştur. Neden? Kurgusu ve kavramları bozuktur." şeklinde konuştu.