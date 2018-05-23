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4 nesildir davul çalıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 12 yaşında babasından davul çalmayı öğrenen Osman Kartal (60), 4 oğlu ve 4 torunuyla çeşitli organizasyonlarda davul çalarak geçimini sağlıyor.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 12 yaşında babasından davul çalmayı öğrenen Osman Kartal (60), 4 oğlu ve 4 torunuyla çeşitli organizasyonlarda davul çalarak geçimini sağlıyor. Çeşitli yarışmalarda birincilikleri bulunduğunu belirten Kartal, eli tokmak tutana kadar davul çalmayı sürdüreceğini söyledi. Menderes Mahallesi'nde oturan 10 çocuk babası Osman Kartal, 12 yaşında babası Abuzer Kartal'dan davul çalmayı öğrendi. Açık liseyi mezunu olan Osman Kartal, 4 oğlu ve 4 torunuyla birlikte düğün ve festival gibi organizasyonlarda davul çalıyor. Kartal, çeşitli folklor yarışmalarında birincilikler elde etti. Mesleğini eli tokmak tutana kadar yapacağını belirten Kartal, "Ben davul çalmayı çok seviyorum. Elim kolum tuttuğu süre zarfında davulu elimden bırakmayacağım. Bu meslek aşkım, çocukluk yıllarında doğum yerim olan Büyükbağ köyünde başladı. İlkokuldan sonra ailemle birlikte Kahta ilçesine yerleştik. Burada imkanlar daha fazlaydı. Babam haftanın yarısı hep düğünlerde davul çalardı. Ben de babamdan hiç ayrılmazdım. 12 yaşına geldiğimde babam ile birlikte düğünlerde davul çalmaya başladım. Okullarda öğrencilere folklor öğretmeye başladım. Davul kadar halk oyunlarına da meraklıydım. İsteyen tüm okulların öğrencilerine ücretsiz halk oyunları öğretmeye başladım" dedi. Osman Kartal, çeşitli folklor yarışmalarında birinciliklerini de anlatarak, "Zamanın en gözde liselerinden gelen teklifi değerlendirip Ankara’ya gittim. Orada halk oyunlarının sayılı isimlerinden olan Hamza Çivi ile Çankaya Lisesi folklar ekibine davul çaldım. Çankaya Lisesi'nin folklor ekibini çalıştırdık. Türkiye birincisi olduk. Daha sonra Fransa’nın Dijon şehrinde düzenlenen uluslararası folklor yarışmasına katıldık. Bu yarışmada ekip olarak dünya şampiyonu olduk" diye konuştu.

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