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4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Hayvanat bahçesine gelen 500'ün üzerinde ilkokul öğrencisi buradaki yavru köpekleri sevdi - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Özsöyler: - "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki çeşitli okullardan 500'ün üzerinde ilkokul öğrencisi, etkinlik kapsamında Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi.

Burada köpek yavrularını kucağına alıp seven minik öğrencilere görevliler sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirtti.

Kent merkezi ve ilçelerindeki sokak hayvanlarını toplayarak barınaklara getirdiklerini dile getiren Özsöyler, "Bunları kısırlaştırdıktan sonra aşılarını yapıyoruz. Daha sonra bakıma muhtaç olmayanları şehrin belirli noktalarındaki beslenme alanlarına bırakıyoruz. Barınaktaki birçok hayvanın bakımı yapıldıktan sonra bunları sahiplendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Minik öğrencilerin bilinçlendirildiğini ifade eden Özsöyler, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Yavru köpeklerimizi seviyorlar. Buradaki etkinlikle beraber, çocuklar sokak hayvanlarını seviyorlar." dedi.

Öğrencilerden Eray Erdoğan ise hayvanat bahçesine sokak hayvanlarını korumak için geldiğini söyledi.

Bu hayvanların korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, etkinlik nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Yıldırım da hayvanların korunması gereken canlılar olduğunu vurgulayarak, "Sokak hayvanlarını çok seviyorum. Hepsi bizim için çok değerli. Bugün onların değerini görmek için geldik." şeklinde konuştu.

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4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü Köpek bakım ve rehabilitasyon merkezi

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