4. OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısı

VİYANA (AA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, OPEC’in dün kararlaştırdığı üretim kesintisine uyumluluk oranını yüzde 100’e çekme konusunda anlaştı. Buna göre 1 Temmuz itibarıyla günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması hedefleniyor.

Başkent Viyana’da düzenlenen 4. OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısında, taraflar arasında 2016’da yapılan İş Birliği Deklarasyonu'nun petrol piyasalarının istikrarı için önemi vurgulandı.

OPEC Enformasyon Bölümü Başkanı Hasan Hafidh, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, 171. OPEC Olağan Toplantısı'nda üye ülkelerin günlük üretimi 1,2 milyon varile, aralarında Rusya’nın da bulunduğu OPEC üyesi olmayan ülkelerin de 600 bine sabitlediğini anımsattı.

İş Birliği Deklarasyonu'na imza atan ülkelerin 2018 Mayıs ayı itibarıyla yüzde 147 ile gerekli uyumluluk seviyesini aştığına işaret eden Hafidh, “Bakanlar toplantısında, ülkelerin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 100’e ayarlanan üretim kesintisine uyumluluk seviyesine uymak için çaba sarf etmeleri kararlaştırıldı.” dedi.