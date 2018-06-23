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4. OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, üretim kesintisine uyumluluk oranını yüzde 100 seviyesine çekme konusunda uzlaştı - 1 Temmuz itibarıyla günlük üretimin 1 milyon varil arttırılması hedefleniyor

VİYANA (AA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, OPEC’in dün kararlaştırdığı üretim kesintisine uyumluluk oranını yüzde 100’e çekme konusunda anlaştı. Buna göre 1 Temmuz itibarıyla günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması hedefleniyor.

Başkent Viyana’da düzenlenen 4. OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısında, taraflar arasında 2016’da yapılan İş Birliği Deklarasyonu'nun petrol piyasalarının istikrarı için önemi vurgulandı.

OPEC Enformasyon Bölümü Başkanı Hasan Hafidh, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, 171. OPEC Olağan Toplantısı'nda üye ülkelerin günlük üretimi 1,2 milyon varile, aralarında Rusya’nın da bulunduğu OPEC üyesi olmayan ülkelerin de 600 bine sabitlediğini anımsattı.

İş Birliği Deklarasyonu'na imza atan ülkelerin 2018 Mayıs ayı itibarıyla yüzde 147 ile gerekli uyumluluk seviyesini aştığına işaret eden Hafidh, “Bakanlar toplantısında, ülkelerin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 100’e ayarlanan üretim kesintisine uyumluluk seviyesine uymak için çaba sarf etmeleri kararlaştırıldı.” dedi.

Gelişmelerin yıl sonuna kadar Ortak Bakanlar İzleme Komitesi tarafından takip edileceğini belirten Hafidh, elde edilen verilerin OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısına rapor edileceğini aktardı.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih de hem petrol üretim kesintisine uyumluluk seviyesini yüzde 100’e çekmeyi hem de 2018’in ikinci yarısı itibarıyla yaklaşık 1 milyon varil günlük üretim artışı sağlamayı kararlaştırdıklarını kaydetti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, 2016 öncesi petrol piyasalarındaki istikrarsızlığa değinerek yaklaşık 18 ay önce OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasında yapılan iş birliğinin yalnız petrol piyasalarını değil, aynı zamanda küresel enerji pazarını da olumlu etkilediğine, iş birliği sayesinde yeniden dengelenme süreci ile istikrarın sağlanabildiğine dikkati çekti.

Novak, son birkaç gün boyunca petrol piyasalarının son durumu üzerine yapılan araştırmalara bakıp önemli bir karar aldıklarını belirterek, "Yaklaşık yüzde 150 olan uyumluluk seviyesinin yüzde 100'e çekilmesini kararlaştırdık. Bence bu karar OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler için son 17 ayda alınmış en önemli kararlardan biridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin bakanlar toplantısı 4 Aralık 2018’de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Novak Avusturya’da 4. OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısı Halid el-Falih

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