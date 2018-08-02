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4 parti grubundan ortak açıklama: İcra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 03:59 | Son Güncelleme

4 parti grubundan ortak açıklama: İcra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz


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Anahtar Kelimeler:
ABD meclis TBMM yaptırım

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