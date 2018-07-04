4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına ait atama kararları 4 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birinci derece kadrolu Başbakanlık Başmüfettişliklerine, Başbakanlık Müfettişleri Hasan Basri Can, Murat Selim Aydemir ve Ufuk Ünlü atanırken, beşinci dereceli Başbakanlık Müfettişliklerine ise Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları Yusuf Erkan Özçelik, Seyfettin Metin, Halil Kabadayı, Enes Mermerci ve Habibe Demirbaş getirildi.

Başbakanlık'a ait bir başka atama kararı ile İdari ve Mali İşler Başkanlığına Turan Konak'ın atanması uygun görüldü.

Başbakan Yardımcılığının atama kararları ile Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Yılmaz, Hazine Başkontrolörlüğüne ise Hazine Kontrolörü Ekrem Albayrak'ın ataması gerçekleştirildi.

BAKANLIKLARLA İLGİLİ ATAMA KARARLARI



Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül getirilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mehmet Sertpolat, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Abdullah Neşeli, Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ise Suat Kenç'in atanmaları uygun bulundu.