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4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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terörist TSK

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