İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen "4. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üç alanda ödüle değer bulundu.

Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Orta Doğu coğrafyasında uzun yıllardır Türk soydaşlara katliamların sürdüğünü söyledi.

Soydaşların eziyetlerle karşı karşıya kaldığını belirten Kılavuz, "Suriye'de 6 yılı aşkın süredir yaşanan savaşlar neticesinde neredeyse 1 milyon insan hayatını kaybetmiş ve birçok Türkmen soydaşımız, Müslüman dindaşımız, maalesef ki kanlar içerisinde kaybolmuş, enkazlar içerisinde yok olmuştur. Birçok soydaşımız, insanlık dışı bir şekilde yok edilmiştir ve ne acıdır ki bugün bakıldığında evlerinden yuvalarından uzak birçok insan Türkiye'de sığınmacı olarak yaşamaktadır." diye konuştu.

Kılavuz, Türkiye'ye yönelik terör tehditlerine dikkati çekerek, "Suriye'deki Türkmen soydaşlarımız yok edilirken aslında Türkiye yok edilmek isteniyor, Türkiye bir Suriye'ye dönüştürülmek isteniyor, Irak'a dönüştürülmek isteniyor." dedi.