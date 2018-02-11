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"4. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri"

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 23:48 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen ödül töreninde, MHP Genel Başkanı Bahçeli üç alanda ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen "4. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üç alanda ödüle değer bulundu.

Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Orta Doğu coğrafyasında uzun yıllardır Türk soydaşlara katliamların sürdüğünü söyledi.

Soydaşların eziyetlerle karşı karşıya kaldığını belirten Kılavuz, "Suriye'de 6 yılı aşkın süredir yaşanan savaşlar neticesinde neredeyse 1 milyon insan hayatını kaybetmiş ve birçok Türkmen soydaşımız, Müslüman dindaşımız, maalesef ki kanlar içerisinde kaybolmuş, enkazlar içerisinde yok olmuştur. Birçok soydaşımız, insanlık dışı bir şekilde yok edilmiştir ve ne acıdır ki bugün bakıldığında evlerinden yuvalarından uzak birçok insan Türkiye'de sığınmacı olarak yaşamaktadır." diye konuştu.

Kılavuz, Türkiye'ye yönelik terör tehditlerine dikkati çekerek, "Suriye'deki Türkmen soydaşlarımız yok edilirken aslında Türkiye yok edilmek isteniyor, Türkiye bir Suriye'ye dönüştürülmek isteniyor, Irak'a dönüştürülmek isteniyor." dedi.

- Ödüle değer görülen isimler

Törende, MHP Genel Başkanı Bahçeli "Türk Dünyası Yılın Siyasetçisi", "Türk Dünyası Yılın Proje" ve "Türk Dünyası Yılın Onur" ödüllerine layık görüldü.

Ödülleri, Bahçeli adına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz aldı.

Törende ödüle değer bulunan diğer kişi ve kurumlar ise şöyle:

- "Türk Dünyası Yılın Kültür Sanat Ödülü" - Asiye Karakaş

- "Türk Dünyası Yılın Akademisyeni Ödülü" - Prof. Dr. Selçuk Duman

- "Türk Dünyası Yılın Etkin STK Ödülü" - Irak Türkmen Öğrenci ve Gençler Derneği

- "Türk Dünyası Yılın Yazarı Ödülü" - Suat Turgut

- "Türk Dünyası Yılın Gazetecisi Ödülü" - Güngör Yavuzaslan

- "Türk Dünyası Yılın Belediyesi Ödülü" - Osmaniye Belediyesi

- "Türk Dünyası Yılın Sanatçısı Ödülü" - Sefai

- "Türk Dünyası Yılın Sporcusu Ödülü" - Kadir Dalkıran'a

- "Türk Dünyası Yılın Sosyal Medya Ödülü" - Bozkurt Caps

- "Türk Dünyası Yılın Televizyon Programı Ödülü" - Kut'ül Amare

- "Türk Dünyası Yılın Hizmet Ödülü" - Ahmet Yiğit Yıldırım

- "Türk Dünyası Yılın Şarkısı Ödülü" - Ahmet Öngel

"Türk Dünyası Vefa Ödülleri"ne de Halit Gökalp Küçük, Cihan Kantar ve Kadir Özer layık görüldü.

"Yılın En İyi Ülkü Ocağı Ödülü"nü ise Beşikdüzü Ülkü Ocakları aldı.

Programın sonunda, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'a teşekkür plaketi takdim edildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Olcay Kılavuz Türk Dünyası Hizmet Ödülleri Ülkü Ocakları

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