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4. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 08:33 | Son Güncelleme

Yaz okuluna, Türk cumhuriyetlerinden 388 öğrenci katıldı - Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış: - "Gençler kısa sürede yoğun kültürel kazanımlar elde etti, dostluk ilişkileri kurdu, kültürel faaliyetleri bir arada buldu"

Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Cumhuriyetlerinden 388 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen "4. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu" sona erdi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde 18 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yaz okuluna, Türkiye’den 50 farklı üniversiteden 208 öğrencinin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan 180 öğrenci olmak üzere toplam 388 öğrenci katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay süren yaz okulunda Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen öğrencilerin yoğun Türkçe kurslarına katıldıklarını belirtti.

Türkiye'den gelen öğrencilerin de Kazakça ve Rusça öğrendiklerini dile getiren Kutalmış, Türk öğrenciler için Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan şehirlerine geziler düzenlendiğini söyledi.

Kutalmış, öğrencilerin yaz okulu çerçevesinde müzik, spor, seminer, konferans ve diğer kültürel etkinliklere katıldıklarını ifade ederek, "Gençler kısa sürede yoğun kültürel kazanımlar elde etti, dostluk ilişkileri kurdu, kültürel faaliyetleri bir arada buldu. Bu kültürel zeminin zenginleşeceğine ve gelecek için temel oluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesince 2015 yılından itibaren geleneksel olarak her yıl düzenleniyor.

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Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu

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