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4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Letonya, Litvanya, Polonya ve Estonya dışişleri bakanlıkları, Rusya’nın kendi ülkelerindeki diplomatik temsilcilerini çağırdı.

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

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Anahtar Kelimeler:
Letonya Litvanya Polonya Estonya

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