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4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Arnavutluk, Romanya, İran, Kosova ve Bulgaristan ile yurt içinden ekipler yöresel halk oyunları gösterileri sundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörük Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzlerçamı mesire alanında gerçekleştirilen festivalde halk oyunu ekipleri gösteri sundu, geleneksel kına gecesi yaşatıldı.

Festivalde, Gaziantep, İzmir, Denizli, Kocaeli'den gelen ekipler, bölgelerinin yöresel halk oyunlarından gösteri sergiledi.

Festivale Arnavutluk, Romanya, İran, Kosova ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunu ekipleri, ülkelerinin geleneksel halk oyunlarını sundu.

Yörüklerin düğününü ve kına gecesini canlandıran Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Kına Gecesi ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Doğaçlama olarak sahnelenen kına gecesinde Yörük kıyafetleri giyildi, cümbüş, darbuka ve tef ile kına gecesi canlandırıldı. Gelinin etrafında dönerek maniler söyleyen, oyun oynayarak eğlenen kadınlar, Anadolu geleneklerini tanıttı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivale Antalyalılar ve turistler ilgi gösterdi.

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