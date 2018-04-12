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4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonu Türkiye oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 02:18 | Son Güncelleme

Katar'da 50 ülkenin katıldığı şampiyonada birinciliği Türkiye kazandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

Katar Münazara Merkezinin 7-11 Nisan tarihlerinde düzenlediği, bu yıl 15 Arap ülkesi ve 35 yabancı ülkenin katıldığı şampiyonada Lübnan ekibi ile finalde yarışan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinciliği kazandı.

Birincilere şampiyonluk madalyasını Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Gelişim Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Hind Bint Hamed Al Sani takdim etti.

Lübnan'ın ikinciliği elde ettiği şampiyonada Umman ise üçüncü sırada yer aldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci olan öğrencileri görüntülü arayarak tebrik etti.

Katar Münazara Merkezinin Twitter hesabında, Erdoğan'ın öğrencileri tebrik etmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin büyük katılımın olduğu şampiyonadaki başarıları ve seviyelerinden övgüyle bahsetti.

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4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası Katar

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