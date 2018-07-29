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4. Uluslararası Çubuk Belediyesi Satranç Turnuvası sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 22:33 | Son Güncelleme

Yurt içi ve yurt dışından 850 sporcunun katıldığı ve 7 gün süren turnuva final maçıyla tamamlandı - Toplam 9 tur yapılan turnuva sonunda tüm kategorilerde yarışanlara toplam 55 bin lira ödül dağıtıldı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çubuk Belediyesi Satranç Turnuvası sona erdi.

Yurt içi ve yurt dışından 850 sporcunun katıldığı ve 7 gün süren turnuva düzenlenen final maçıyla tamamlandı. Toplam 9 tur yapılan turnuva sonunda tüm kategorilerde yarışanlara toplam 55 bin lira ödül dağıtıldı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Yükselen Koleji Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreninde, sporcuların turnuvayı iple çektiğini kaydetti.

12 ülkeden yüzlerce önemli sporcunun katılmasının da turnuvaya ayrı bir değer kattığını ifade eden Tulay, şunları dile getirdi:

"Sizlerin her yıl sabırsızlıkla beklediği bir turnuvayı organize etmek çok zor. Ama bundan daha zor olanı bunun 4 yıldır devam etmesidir. Ben bunun için özellikle Çubuk Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bir haftadır tüm ekip sporcular ile burada emek veridi. Bu yıl da 12 ülkeden ve 60 ilden 850 sporcu katıldı. Herkes büyük bir emek verdi ve çok güzel bir turnuva ortaya çıkarıldı.’’

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da ilçe olarak sporcuları ve yakınlarını ilçelerinde ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını anlatarak, "Bu turnuvalar, bu gelenek Allah’ın izniyle bundan sonrada devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyalarını TSF Başkanı Gülkız Tulay, Başkan Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, TSF Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, TSF Çubuk İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan ve davetliler verdi.

Turnuvada dereceye girenler şöyle:

A kategorisi:

Genel: 1. Misratdin Iskandarov, 2. Konstantine Shanava, 3. Iulian Baltag

En iyi Türk: 1. Ufuk Sezen Arat, 2. Ömer Faruk Özer, 3. Volkan Sevgi

En iyi 50 Yaş ve Üstü Sporcu: 1. Armen Grigoriev, 2. Muhittin Büker, 3. Sedat Sabri Severcan

En İyi Yerel Sporcu: 1. Ufuk Sezer Arat, 2. Volkan Sevgi, 3. Kadir Zor

En İyi Kadın Sporcu:1. Narmin Kazimova, 2. Khayala Abdullah, 3. Babiy Olga

En İyi 1700 Max. Ratings 2000 Sporcu: 1. Kemal Safa Konuşoğlu, 2. Hakan Arda Aydın, 3. Efe Hakan Öztürk

B Kategorisi:

Genel: 1. Sahil Ganbarlı, 2. Tural Zeynnalov, 3. Güray Ültanır

En İyi 16 Yaş Altı Sporcu: 1. Güray Ültanır, 2. Burak Güldür, 3. Doğancan Bancı

En İyi 12 Yaş Altı Sporcu: 1. Burak Güldür, 2. Deniz Can Kaynak, 3. Arda Şahin

En İyi Yerel Sporcu: 1. Emin Kavalcı, 2. Doğancan Bancı, 3. Deniz Can Kaynak

En İyi Elo’suz Sporcu: 1.Bora Orhan, 2. Deniz Coghill, 3. Efe Mustafa Sürücü

En İyi 50 Yaş ve Üstü Sporcu: 1. Yusuf Erkan Yenice, 2.Şükrü Alkan, 3. Abdullah Sözen

En İyi Kadın Sporcu: 1.Sermin Naz Aydemir, 2. Fidan Çiçek, 3. Gülden Postoğlu

En İyi Çubuklu Sporcu:1. Arda Boycu, 2. Ahmet Furkan Özden, 3. Ahmet Berk Tokgöz

C Kategorisi:

8 Yaş Altı Genel: 1. Çınar Durmuş, 2. Eymen Eren Büyük, 3. Emre Sabuncuoğulları

8 Yaş Altı Çubuklu Sporcu: 1.Muhammed Berk Demirtaş, 2. Ahmet Yanık, 3. Ecrin Ela Ateş

10 Yaş Altı Genel: 1. Yusuf Çağan Türkmen, 2. Ali Görkem Polat, 3. Ali Yiğit Uslu

10 Yaş Altı En İyi Çubuklu Sporcu: 1. Ali Berka Karakaya, 2. Hamza Avcil, 3. Ebrar Ateş

10 Yaş Altı Kızlar: 1. Elvin Esma Büyük, 2. Aybike Küçük, 3. Elif Ercan Mirazlı

14 Yaş Altı Genel: 1. Emre Bölükbaş, 2. Arıl Aydoğdu, 3. Hakan Turgurt

14 Yaş Altı En İyi Çubuklu Sporcu: 1. Birol Kadir Özkan, 2. Emir Güney, 3. Hidayet Barancan Aydın

14 Yaş Altı Kızlar: 1. Ecrin Büyük, 2. Zeynep Işık, 3. Nasrin Babayeva

Özel Sporcu Ödülleri: 1. Erhan Kazma, 2. Hamza Mesut Ağır, 3. Selahattin Güneş

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