4. Uluslararası Çubuk Belediyesi Satranç Turnuvası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Çubuk Belediyesi Satranç Turnuvası sona erdi.

Yurt içi ve yurt dışından 850 sporcunun katıldığı ve 7 gün süren turnuva düzenlenen final maçıyla tamamlandı. Toplam 9 tur yapılan turnuva sonunda tüm kategorilerde yarışanlara toplam 55 bin lira ödül dağıtıldı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Yükselen Koleji Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreninde, sporcuların turnuvayı iple çektiğini kaydetti.

12 ülkeden yüzlerce önemli sporcunun katılmasının da turnuvaya ayrı bir değer kattığını ifade eden Tulay, şunları dile getirdi:

"Sizlerin her yıl sabırsızlıkla beklediği bir turnuvayı organize etmek çok zor. Ama bundan daha zor olanı bunun 4 yıldır devam etmesidir. Ben bunun için özellikle Çubuk Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bir haftadır tüm ekip sporcular ile burada emek veridi. Bu yıl da 12 ülkeden ve 60 ilden 850 sporcu katıldı. Herkes büyük bir emek verdi ve çok güzel bir turnuva ortaya çıkarıldı.’’