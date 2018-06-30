HABER

4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

Festival kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel Ahududu Yarışması"nda birinci seçilen Sıdıka Hazar adlı yetiştirici, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi - Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın: "Cumalıkızık bir değerler köyüdür. Bizim geçmiş medeniyetimizin yaşam tarzını gösteren ve bunu somut olarak bugünlere getiren nadide yerlerimizden birisidir"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 700 yıllık geçmişiyle erken Osmanlı döneminin kırsal sivil mimari örneklerini taşıyan Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali", çeşitli etkinliklerle devam etti.

Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen festivalin 3. gününde, kırsal mahallenin meydanında mehter takımı konser verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Bulgaristan, KKTC, Litvanya ve Slovakya'dan gelen halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, burada yaptığı konuşmada, önemli ve güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Cumalıkızık'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını anımsatan Aydın, "Cumalıkızık bir değerler köyüdür. Bizim geçmiş medeniyetimizin yaşam tarzını gösteren ve bunu somut olarak bugünlere getiren nadide yerlerimizden birisidir. Cumalıkızık'a, 4 yıldır yapılan bu festivalle soyut bir değer de katılmıştır. Bu yıl uluslararası birçok katılımcı ülke de aramızda bulunuyor." diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Özmen de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel Ahududu Yarışması"nda birinci seçilen Sıdıka Hazar adlı yetiştirici, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Yarışmada, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın hediye edildi.

27 Haziran'da başlayan festival, Yıldırım ilçesinde yarın düzenlenecek bir konserle sona erecek.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Marmaris'te 1 hektar orman kül olduMarmaris'te 1 hektar orman kül oldu
Karabük'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilediKarabük'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali Bursa

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.