HABER

"4. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 40 dakika önce

- Erzurum Büyükşehir Belediyesince, Tortum ilçesinde düzenlenen festival için kente gelen yerli ve yabancı çok sayıda dağcı, donmuş Sarıgelin Şelalesi'ne tırmanış yaptı

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "4. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali" için 15 ülkeden kente gelen dağcılar şelale tırmanışı yaptı.

İlçenin Uzunkavak Mahallesi'nde, bu yıl dördüncüsü organize edilen festivale katılan yerli ve yabancı 107 dağcı, sabahın erken saatlerinde gruplara ayrıldı.

Ardından gruplar halinde tırmanışın yapılacağı Sarıgelin Şelalesi'ne giden dağcılar, bir süre araçlarıyla ilerledikten sonra karla kaplı arazide 1 saat yürüyerek yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki şelaleye ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Yunanistan, Almanya, İspanya, Fransa, Rusya ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden festivale katılan 107 dağcı, milli dağcıların gözetiminde buzdan şelaleye tırmandı.

Dağcılardan Doğukan Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den tırmanış için Tortum'a geldiğini söyledi. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen deneyimli dağcılarla tırmanış gerçekleştirdiklerini belirten Dişli, "Ülkelerinde altın kazma ödülüne sahip üst düzey 30-40 dağcı, ülkemizden de 60-70 arasında sporcu ile buradayız. Arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buz tırmanışı için geldiler." dedi.

Erzurum'un buz tırmanışı için uygun olduğunu ifade eden Dişli, şöyle devam etti:

"Ülkemizde buz tırmanışı sadece Erzurum'da yapılıyor. Ancak havalar yeterince çok soğumadığı için şelaleler geç oluştu. Bugün de yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Sarıgelin Şelalesi'ne çıkıyoruz. Gelirken çok yorulduk ama burada 10 metre de olsa bir rota çıktığımda o yolun bir önemi kalmıyor. İstersek 10 kilometre yürüyelim. Çünkü tırmanış yılın belirli dönemlerinde sadece Erzurum'da yapılıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz, bu yüzden o çetin patika yolların bir önemi yok."

- "Şelale çok büyüleyici"

Sporculardan Hazal Güzel de ilk defa buz tırmanışı yapacağını dile getirerek "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dağcılık Topluluğu olarak buradayız. İlk defa buz tırmanışı yapacağım. Bunun için de ayrıca çok heyecanlıyım. Emniyet konusunda kendime güveniyorum ama tırmanış için heyecanlıyım. Burada bizden çok fazla deneyimli insanlar var, onlarla olduğumuz için de ayrıca çok şanslıyız. Ayrıca şelale çok büyüleyici." değerlendirmesini yaptı.

İzmir'den tırmanış için gelen sporculardan Ezgi Ilcı ise 1,5 yıldır tırmandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Festivali duyunca hemen arkadaşlarla hazırlık yaptık. Buza tırmanış, kaya tırmanışından çok farklı bir şey ve aynı zamanda çok zevkli, kaya tırmanışı ile arasında çok fark var. Fazlasıyla heyecanlı ve şu anda buzdan yeni indim. Çok güzel bir şey ilk defa buz tırmanışı yapıyorum."

Tırmanışın yapıldığı bölgede Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de hazır bekledi.

2 gün sürecek festival çerçevesinde dağcılar tırmanışlarını yarın da sürdürecek.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonu için ilk anket!

Afrin operasyonu için ilk anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti

Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti

Kritik bölge ele geçirildi! Kontrol tamamen sağlandı

Kritik bölge ele geçirildi! Kontrol tamamen sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.