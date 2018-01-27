"4. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali"

Dağcılardan Doğukan Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den tırmanış için Tortum'a geldiğini söyledi. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen deneyimli dağcılarla tırmanış gerçekleştirdiklerini belirten Dişli, "Ülkelerinde altın kazma ödülüne sahip üst düzey 30-40 dağcı, ülkemizden de 60-70 arasında sporcu ile buradayız. Arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buz tırmanışı için geldiler." dedi.

Erzurum'un buz tırmanışı için uygun olduğunu ifade eden Dişli, şöyle devam etti:

"Ülkemizde buz tırmanışı sadece Erzurum'da yapılıyor. Ancak havalar yeterince çok soğumadığı için şelaleler geç oluştu. Bugün de yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Sarıgelin Şelalesi'ne çıkıyoruz. Gelirken çok yorulduk ama burada 10 metre de olsa bir rota çıktığımda o yolun bir önemi kalmıyor. İstersek 10 kilometre yürüyelim. Çünkü tırmanış yılın belirli dönemlerinde sadece Erzurum'da yapılıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz, bu yüzden o çetin patika yolların bir önemi yok."

- "Şelale çok büyüleyici"

Sporculardan Hazal Güzel de ilk defa buz tırmanışı yapacağını dile getirerek "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dağcılık Topluluğu olarak buradayız. İlk defa buz tırmanışı yapacağım. Bunun için de ayrıca çok heyecanlıyım. Emniyet konusunda kendime güveniyorum ama tırmanış için heyecanlıyım. Burada bizden çok fazla deneyimli insanlar var, onlarla olduğumuz için de ayrıca çok şanslıyız. Ayrıca şelale çok büyüleyici." değerlendirmesini yaptı.