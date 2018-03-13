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4. Uluslararası İyilik Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: - "Bu ödülü her zaman minnetle ve rahmetle anacağımız aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve değerli aileleriyle başta Afrin olmak üzere egemen ve bağımsız, kararlarımız doğrultusunda ülkemizin güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı için karada, denizde, havada, büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla görev yapmakta olan silah arkadaşlarım adına alıyorum"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 4. Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) verilen "Vefa Ödülü"nü ülkenin güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı için karada, denizde, havada, büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla görev yapan silah arkadaşları adına aldığını belirtti.

Akar, Türkiye Diyanet Vakfınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü, milletin güvenliği ve bekası için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen TSK mensuplarının "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde verilen tüm görevlere yedi iklim, üç kıtaya barış, adalet, huzur götüren atalara yaraşır şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu ifade etti.

TSK'ye takdim edilen Vefa Ödülü için teşekkür eden Akar, "Bu ödülü her zaman minnetle ve rahmetle anacağımız aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve değerli aileleriyle başta Afrin olmak üzere egemen ve bağımsız, kararlarımız doğrultusunda ülkemizin güvenliği, bölgenin barış ve istikrarı için karada, denizde, havada, büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla görev yapmakta olan silah arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Ödülün "Peygamber ocağı" olarak da bilinen TSK'ye verilmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür eden Orgeneral Akar, "Sayın Cumhurbaşkanım, her konuda bizden desteklerini esirgemeyen başta zatı devletleri olmak üzere devletimize ve asil milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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4. Uluslararası İyilik Ödülleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

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