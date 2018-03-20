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4. Uluslararası İzmir Güncel Sanat Trienali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:12 | Son Güncelleme

PORTIZMIR4 kapsamında mimarlık, dans, müzik, kamusal alanda sanat, doğa sanatı, sinema, öyküleme, illüstrasyon, fotoğraf, peyzaj gibi pek çok farklı disiplinde yaklaşık 20 projenin "Final Sergisi" açıldı

İZMİR (AA) - Mimarlık, dans, müzik, kamusal alanda sanat, doğa sanatı, sinema, öyküleme, illüstrasyon, fotoğraf, peyzaj gibi pek çok farklı disiplinde yaklaşık 20 proje ve çok sayıda etkinlik içeren 4. Uluslararası İzmir Güncel Sanat Trienali (PORTIZMIR4) Final Sergisi açıldı.

Eski Austro-Türk Tütün Deposu'nda açılan ve bu yıl "Nefes" başlığıyla düzenlenen PORTIZMIR4 "Final Sergisi"nde geçen yıl başlayan tüm projelerin üretim sürecine ilişkin dokümantasyon, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

K2 Güncel Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen PORTIZMIR4, sanatın farklı disiplinlerine yer veren ve üretim sürecinin görünür olmasına özen gösteren uluslararası projeler aracılığıyla sanatın uygulama alanlarını genişleterek insanın kendisiyle, birbiriyle ve doğayla ilişkilerini onarmaya dair öneriler getirmeyi hedefliyor.

Mimarlık, dans, müzik, kamusal alanda sanat, doğa sanatı, sinema, öyküleme, illüstrasyon, fotoğraf, peyzaj gibi pek çok farklı disiplinde çalışmanın yer aldığı sergi, 2 Haziran'a kadar açık kalacak.

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4. Uluslararası İzmir Güncel Sanat Trienali Final Sergisi PORTIZMIR4

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